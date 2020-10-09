Bild: культовый автомобиль из «Назад в будущее» научили «кушать» электричество вместо бензина

Культовый автомобиль DeLorean из фильма «Назад в будущее» переделали в электромобиль, сообщает Bild. Теперь он способен практически бесшумно развивать скорость до 200 км/ч. Максимальный запас хода также составляет 200 км. К тому же механики смогли улучшить ходовые характеристики машины, но самое главное — внешне она никак не изменилась.

Если и есть машина, готовая к будущему, то эта она. И этот DeLorean действительно особенный. Вместо бензина культовый автомобиль из фильма «Назад в будущее» кушает электричество. Специальную переделку осуществила компания eCap из Винзена на реке Луэ. За последние пять лет здесь оборудовали электродвигателями приблизительно 80 раритетных автомобилей. Просто сняли бензобак, а также мотор и вставили батарею? К сожалению, осуществить переделку гораздо сложнее.

БЕРНД БИР, руководитель отдела сбыта компании eCap: Большая трудность для нас — это монтажное пространство в автомобиле. Клиенты часто хотят, чтобы у них был большой запас хода. Нам же нужно попытаться обеспечить этот запас хода с учётом вместительности батареи и монтажного пространства. И иногда это очень сложно сделать.

Из-за этого, конечно же, вырастает и цена такой переделки. Оснащение DeLorean электродвигателем обошлось в сумму 58 тысяч евро. Зато теперь болид практически бесшумно развивает скорость до 200 километров в час. Максимальный запас хода со встроенной батареей также составляет 200 километров. За 60 тысяч евро можно спокойно купить себе и отличный новый автомобиль. При этом переделка DeLorean обошлась ещё относительно дёшево.

БЕРНД БИР: Стоимость переделки в электромобиль может быть очень разной в зависимости от монтажного пространства, пожеланий клиента и предоставленного транспортного средства. Начинается как правило от 25 тысяч до 30 тысяч евро, а верхнего предела нет.

Наряду с экологичностью переделка предоставляет и другие преимущества. DeLorean нужен больше для красоты. Ездить на культовом автомобиле самому не очень комфортно. Он тяжёлый, неповоротливый и неудобный. Теперь же всё немного изменилось.

НИКЛАС РИХТЕР, механик: Ходовая часть, скажем так, осталась прежней. В ней мы ничего не меняли, кроме веса. То есть теперь автомобиль стал легче. А чем автомобиль легче, тем плавнее его ход. За счёт того, что мы установили не очень большой, но подходящий для машины аккумулятор, мы смогли добиться хорошего веса и улучшить тем самым ходовые характеристики.

Для любителей раритетных автомобилей и туристов самое лучшее заключается в том, что внешне после переделки в электромобиль транспортное средство не изменилось. Было бы жаль, если бы это случилось с такой машиной, как DeLorean.

Дата выхода в эфир 06 октября 2020 года.