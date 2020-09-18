112: украинский ЗАЗ займётся сборкой автомобилей из российских комплектующих

Крупнейший производитель автомобилей на Украине Запорожский автомобилестроительный завод будет собирать купе-кроссовер Renault Arkana из российских машинокомплектов. Как сообщает «112 Украина», машинокомплекты будут поставлять с московского завода группы Renault, а весь технологический процесс будет проходить с учётом стандартов и требований к производству.
Запорожский автомобилестроительный завод будет собирать купе-кроссовер Renault Arkana из российских машинокомплектов. Как передаёт «112 Украина», машинокомплекты будут поставлять с московского завода группы Renault. Весь технологический процесс будет проходить с учётом стандартов и требований к производству.
«Согласно сообщению, рекомендованная цена на новый купе-кроссовер Renault Arkana стартует от 467,9 тысячи гривен (при условии приобретения по программе Renault Бонус). В пресс-релизе уточняется, что по программе Renault Бонус плюс, которая сочетает кредит и сервисный контракт на 5 лет, скидка на авто может составить до 45 тысяч гривен», — говорится в сообщении «Рено Украина».
Как напоминает канал, Запорожский автомобилестроительный завод — крупнейший производитель автомобилей на Украине. Предприятие способно полномасштабно производить легковые автомобили, лёгкую коммерческую технику, грузовые автомобили и автобусы. В разные годы ЗАЗ сотрудничал с Daimler AG, Opel, GM, KIA, Chery. За два десятилетия с конвейера предприятия сошло более миллиона единиц автомобильной техники
Groupe Renault занимается производством автомобилей с 1898 года и представлена на рынках 134 стран. В 2019 году группа реализовала 3,8 млн автомобилей. Она владеет брендами Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine. С 2017 года Renault Groupe Renault — мажоритарный акционер АВТОВАЗ и собственник бренда LADA. Groupe Renault входит в Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance.
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