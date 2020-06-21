NTD: «дача на колёсах» подальше от толпы — в США растёт спрос на автодома

В США заметно подскочил спрос на домики на колёсах, поскольку многие американцы ищут безопасные способы отдыха в условиях пандемии коронавируса подальше от остальных людей. Также они всё активнее бронируют места на территориях для кемпинга. При этом некоторые владельцы автодомов намерены жить и путешествовать в них постоянно, даже когда опасность заразиться сойдёт на нет, передаёт NTD.
Эти новые автодома, выставленные на одной из стоянок в Калифорнии, уже очень скоро найдут своих владельцев. В США растёт спрос на такие «дачи на колёсах». Из-за пандемии многие боятся путешествовать на курорты на поезде и самолёте. Многие предпочитают уединение на природе, вдали от толп туристов.
Этот магазин открылся 1 мая. С тех пор продажи идут в два раза активнее, чем за тот же период прошлого года.
МАЙК НОР, продавец: Можно взять автодом, уехать с семьёй — и оставаться в кемпинге, или в лесу в уединении. Индустрия автодомов на подъёме, поскольку все сидели дома по 60 — 90 дней. Люди устали и хотят на природу. Никто не хочет сидеть в отелях.
Если продажи пойдут в таком же темпе, то уже в следующем месяце компания продаст все свои автодома. Новые пока не поступают, поскольку производство приостановили из-за карантинных мер.
КЛАРА АЙОРА, покупательница: Так можно отправиться в путешествие, поехать на отдых. Тут знаешь, что всё продезинфицировано, всё твоё. Для меня важно, чтобы я была спокойна.
Также растёт спрос на площадки для кемпинга. Владельцы таких площадок отмечают, что этим летом бронирований стало намного больше. Также люди стали чаще покупать годовые абонементы. А кто-то живёт в автодоме постоянно.
ШЕРИ ПАРКИНСОН, владелица автодома: Это свобода. Настоящая свобода! Но она есть только в том случае, если я здорова.
ЭРИК ХАРДИ, владелец автодома: Это очень авантюрный способ жизни. Но очень экономичный — и именно это мне в нём нравится.
Кто-то ожидает, что после изобретения вакцины сотни автодомов окажутся ненужными. Однако, пока условия позволяют — самое время отправляться в путешествие по природным красотам США.
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