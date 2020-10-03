ERR: эстонские эксперты обнаружили несколько пробоин в корпусе затонувшего в 1994 году парома «Эстония»

По словам советника министра иностранных дел Эстонии Марта Луйка, который вместе с экспертами ознакомился с материалами фильма о гибели парома «Эстония», в корпусе судна обнаружено несколько пробоин. Недавняя премьера на канале Discovery была приурочена к трагическому крушению парома, утонувшего в Балтийском море в ночь на 28 сентября 1994 года. На борту судна была почти тысяча человек, но лишь 137 из них удалось спасти. Теперь МИД Эстонии договаривается с финскими и шведскими коллегами о проведении новых морских работ, передаёт ERR.

В корпусе затонувшего парома «Эстония» было несколько пробоин. С таким сенсационным заявлением выступил советник главы МИД Март Луйк, который еще полгода назад получил возможность ознакомиться с материалами резонансного документального фильма. В Министерстве внутренних дел тем временем заявили, что готовы приступить к разведке места кораблекрушения, но на это требуется согласие Швеции и Финляндии.



Советник министра иностранных дел Март Луйк утверждает, что у шведских документалистов имеется материал, который не вошёл в нашумевшую документальную ленту про паром «Эстония». На кадрах подводной съёмки видна не одна бортовая пробоина, а сразу несколько. Как говорят эксперты, к которым обращались как документалисты, так и чиновники, возникли они в результате удара корабля о морское дно.



МАРТ ЛУЙК, советник министра иностранных дел Эстонии: Если корабль утонул — чистым весом 12 тысяч тонн, плюс вся вода, которая была уже внутри корабля, тогда при столкновении с твёрдым дном такие повреждения были возможны.



К такому выводу пришли эстонские учёные, которых вкратце ознакомили с черновым материалом во время подготовки фильма. Сколько пробоин и от чего они возникли — решит расследование, которое в понедельник инициировало эстонское правительство.



Пока МИД договаривается со своими шведскими и финскими коллегами о возможности проведения морских работ, а Госканцелярия разрабатывает международную операцию, МВД уже занимается подготовкой технического оснащения.



МАРТ ХЕЛЬМЕ, министр внутренних дел Эстонии: Мы найдём такую фирму из каких-то третьих стран — я думаю, или из Соединённых Штатов, или из Австралии, Канады, которые никаким образом не заинтересованы в политическом или психологическом плане. Даже самые простые операции на море будут стоить где-то порядка пяти миллионов.



В арсенале Департамента полиции для этих целей уже подготовлен пограничный корабль «Адмирал Курвиц», который подойдёт для спуска водолазов, морского центра управления и жилой плавбазы. Для первичной морской разведки у наших оперативных служб есть сонар и подводный робот, который может исследовать дно на глубине до 300 метров. Этого достаточно, потому что паром «Эстония» сегодня покоится на глубине 80 метров.



МАРГЕ КОХТЛА, глава группы морской безопасности Департамента полиции: Но конечно, невозможно с их помощью получить полную картину донной поверхности. Только водолаз в итоге способен сделать самый детальный обзор того, что находится на дне.



Чтобы расследование было максимально прозрачным и достоверным, правительство намерено привлечь в качестве наблюдателей журналистов и представителей организации родственников пассажиров, погибших в кораблекрушении.



Дата выхода в эфир 02 октября 2020 года.