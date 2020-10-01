Ouest-France: Болсонару напомнил о суверенности Бразилии в ответ на угрозы Байдена

Президент Бразилии Жаир Болсонару опубликовал серию возмущённых твитов в ответ на предвыборное обещание Джо Байдена ввести санкции против Бразилии, если она не остановит вырубку лесов Амазонии. Лидер крупнейшего государства Латинской Америки подчеркнул, что «суверенность Бразилии не подлежит обсуждению», и пристыдил кандидата от демократов за попытку подорвать отношения между двумя странами, пишет Ouest-France.
В среду президент Бразилии Жаир Болсонару — верный союзник Трампа — выступил против «чудовищных» заявлений Джо Байдена, сообщает Ouest-France. Накануне во время телевизионных дебатов кандидат от демократов обещал собрать $20 млн на борьбу с вырубкой лесов Амазонии и пригрозил Бразилии экономическими санкциями, если она продолжит бездействовать.
«СУВЕРЕННОСТЬ БРАЗИЛИИ НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБСУЖДЕНИЮ», — написал Болсонару в Twitter большими буквами в ответ на эту провокацию. По его словам, Бразилия не примет такие «трусливые угрозы против территориальной и экономической целостности» страны. Он добавил, что ему как главе государства, который как никогда укрепил отношения между двумя странами после десятилетий враждебности со стороны США, «очень сложно понять такое чудовищное и ненужное заявление». «Стыдно, мистер Джон Байден! Стыдно!» — так закончил свою серию твитов бразильский президент, допустив ошибку в имени бывшего вице-президента Америки.
Как рассказывает Ouest-France, спустя несколько часов после заявлений в Twitter появилась предварительно записанная речь Болсонару для саммита ООН по биоразнообразию. В ней президент Бразилии заверил другие страны, что его государство «обязалось соблюдать принципы устойчивого развития и сохранять своё природное достояние».
Военнослужащие Сухопутных войск России демонстрируют высокий уровень подготовки и эффективно предупреждают многие угрозы. Это отметил зампредседателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев в поздравлении по случаю Дня Сухопутных войск.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе, передаёт БЕЛТА.
У России есть информация, что с Алексеем Навальным работают западные спецслужбы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, в частности, речь идёт о сотрудниках Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.
Евросоюз направил официальное уведомление Великобритании о нарушении королевством соглашения о брексите в связи с принятием законопроекта о внутреннем рынке. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает целесообразным приглашение российского лидера Владимира Путина посредником в случае начала переговоров белорусской оппозиции с властями в Минске.
В Воронежскую область направили дополнительных дознавателей МЧС России для установления причин природных пожаров. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Рината Еникеева.
Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 поступит в 19 больниц Московской области по соглашению между Минздравом России и подмосковным правительством, следует из распоряжения губернатора региона Андрея Воробьёва.
Президент футбольного клуба «Томь» и губернатор Томской области Сергей Жвачкин поставил перед новым главным тренером Александром Кержаковым задачу сохранить команду в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило, что карабахские силы сбили военный вертолёт Азербайджана, который упал на территорию Ирана. Министерство обороны Азербайджана опровергло это заявление, сообщив, что все азербайджанские авиасредства находятся в строю.
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 71-й годовщины образования Китайской Народной Республики, подчеркнув весомую роль Пекина в международных делах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В России за сутки умерли 169 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19. За время эпидемии скончался 20 891 пациент. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
В России за сутки выявлено 8945 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в стране за время эпидемии зафиксирован 1 185 231 случай COVID-19. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Турецкие власти не требовали объяснений от экипажа российского самолёта-амфибии Бе-200, который принимал участие в тушении пожара в Анталье. Об этом сообщил член совета директоров компании — эксплуатанта самолётов СМС Savunma Sanayi Физули Моллаев.
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о срыве реалити-шоу с участием чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и ирландского бойца Конора Макгрегора, главным событием которого стал бы их реванш.
Столкновения в Нагорном Карабахе и роль Турции в этой ситуации добавляют «острого соуса» в ситуацию вокруг отношений страны и Евросоюза. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.