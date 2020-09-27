Politico: лжёт, пока ложь не станет правдой — Байден сравнил Трампа с Геббельсом
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сравнил американского лидера Дональда Трампа с министром пропаганды нацистской Германии Йозефом Геббельсом. Поводом для такого заявления политика стала шквальная критика Трампа в адрес Байдена в ходе предвыборной кампании, пишет Politico.
Когда во время интервью на канале MSNBC Байдена спросили о том, каким образом он собирается парировать заявления Трампа о том, что он продвигает социалистическую повестку дня, бывший вице-президент деликатничать не стал.
Трамп, по выражению кандидата от Демпартии «похож на Геббельса». «Если повторять ложь достаточно долго, продолжать её повторять и повторять, то она становится расхожей истиной», — отметил политик.
При этом, по мнению Байдена, президент пользуется социализмом, чтобы отвлечь внимание избирателей от собственных провалов в борьбе с пандемией коронавируса. Между тем, бывший вице-президент также не преминул сравнить американского лидера с другой авторитарной фигурой прошлого.
«Думаю, что люди очень чётко видят разницу между мной и Дональдом Трампом, — подчеркнул Байден. — Трамп разгоняет демонстрации перед Белым домом, мирные демонстрации, с помощью военных. Он скорее смахивает на Кастро, чем на Черчилля».
Кроме того, политик сообщил, что его нисколько не тревожат заявления американского президента о том, что он откажется покинуть Белый дом в случае поражения на выборах. По мнению Байдена, эти утверждения — это лишь один из элементов его предвыборной тактики.
«Его заявления — они всегда нужны, чтобы отвлечь внимание, — подчеркнул кандидат в президенты, выразив уверенность в том, что американцы придут на выборы «в большом количестве». — С самого начала было ясно, к чему всё идёт».
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