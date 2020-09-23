Fox News: миллиардеры пытаются купить Джо Байдену победу на выборах

Американские миллиардеры активно помогают сопернику Трампа в предвыборной борьбе, передаёт Fox News. Как отмечает телеканал, элита Кремниевой долины и Уолл-стрит жертвует Джо Байдену миллионы, а бизнесмен Майкл Блумберг даже «выкупает» для него избирателей.

Из-за гротескного перекоса в американской экономике крошечная группа людей стала богаче, чем кто-либо за всю историю человечества. Внезапно оказывается, что эти люди управляют всем, в том числе нашими выборами. Они подрывают нашу политическую систему гораздо наглее и гораздо эффективнее, чем этот подлый Владимир Путин мог бы мечтать! Настоящая угроза демократии — наш класс миллиардеров. Если подумать, это очевидно. Потому-то вам и запрещают думать об этом. Twitter вам не позволит! Демократы об этом даже никогда не упоминают.



Не так уж давно Джо Байден читал нам нотации о том, что из политики надо убрать деньги. Помните? Ещё в прошлом году Берни Сандерс и Элизабет Уоррен травили Майкла Блумберга на сцене — за попытки купить статус кандидата от Демократической партии. Вот эти моменты, если вы забыли.



БЕРНИ САНДЕРС, сенатор США: Фундаментальная проблема в этой стране — это власть класса миллиардеров над экономической и политической жизнью страны.



ЭЛИЗАБЕТ УОРРЕН, сенатор США: Не думаю, что такая возможность должна быть у кого-то из миллиардеров. И я не думаю, что это должны делать люди, которые подлизываются к миллиардерам ради финансирования своей предвыборной кампании.



БЕРНИ САНДЕРС: Один человек — один голос. А не миллиардеры, покупающие выборы.



ЭЛИЗАБЕТ УОРРЕН: У нас есть миллиардеры, которые думают, что могут просто купить выборы. Наглядный пример — Майкл Блумберг…



Может быть, Берни Сандерс и экстремист, но он был прав. Может быть, Элизабет Уоррен — лжеиндианка, не умеющая пить пиво, но и она была права. Но больше Уоррен так не говорит. Майкл Блумберг пообещал потратить более 100 миллионов долларов, чтобы сделать Джо Байдена президентом. Один человек тратит 100 миллионов долларов за одни президентские выборы! Но это далеко не всё, что делает Майкл Блумберг. Он тратит ещё и десятки миллионов долларов на избрание демократов в палату представителей.



А сегодня нам стало известно, что Блумберг собрал 16 миллионов долларов на выплату судебных штрафов за 32 тысячи избирателей латиноамериканского и афроамериканского происхождения, осуждённых за тяжкие преступления во Флориде. Судя по всему, их выбирали по расовому признаку. Почему он это делает? Советник Блумберга только что признался вслух, цитирую: «Это немедленно активизирует десятки тысяч избирателей, предрасположенных голосовать за Джо Байдена». Цинично? Жутко? Да.



А что об этом скажет Элизабет Уоррен? О попытках Блумберга купить конкретно эти выборы? Конечно же, ничего. По-видимому, теперь это нормально. А как насчёт нашей избалованной революционерки из пригородного Уэстчестера, Сэнди Кортес? Кортес говорила нам, что, по её мнению, миллиардеров быть не должно. Если, конечно, они не дают ей власть. В таком случае она, как и все, в них души не чает.



Опять-таки раньше было не так. Раньше демократы делали вид, что им важна демократия. И снова мы отсылаем вас к прошлогодним дебатам во время праймериз.



ЭЛИЗАБЕТ УОРРЕН: Мэр (Буттиджич. — ИноТВ) недавно проводил мероприятие по сбору пожертвований, причём проводил он его в винном погребе, где было полно хрусталя. Он подавал вино по 900 долларов за бутылку. Миллиардеры в винных погребах не должны решать, кто будет следующим президентом Соединённых Штатов!



ПИТ БУТТИДЖИЧ, мэр Саут-Бенда: Вот какая проблема с тем, чтобы предлагать тесты на чистоту, которые вы сами не можете пройти. Сенатор, ваше состояние больше моего в сто раз! Нам нужна поддержка всех, кто полон решимости помочь нам победить Дональда Трампа.



ЭЛИЗАБЕТ УОРРЕН: Я не продаю доступ к моему времени. Я не выделяю время на разговоры с миллионерами и миллиардерами.



«Я не выделяю время на разговоры с миллионерами и миллиардерами». Да нет, выделяешь. На самом деле, из этого теперь состоит вся президентская кампания Джо Байдена. Запланированные разговоры с миллионерами и миллиардерами. Из дюжины людей, сделавших максимально допустимые законом пожертвования в «Фонд победы Байдена», 620 тысяч долларов, чек обязателен, половина была из Кремниевой долины. Многие из этих имён вам знакомы. Это миллиардеры, такие как сооснователь Facebook Дастин Московиц, основатель Zynga Марк Пинкус, вдова Стива Джобса Лорен Пауэлл-Джобс.



Интересно, что все эти люди — мы проверяли! — белые. Также очевидно, что они очень привилегированные. Но вот что забавно: почему-то у их домов нет протестующих BLM, обвиняющих их в «белой привилегированности». Отчего так? Оттого что в отличие от работяг-полицейских или вашего ребёнка-третьеклассника, которому читают очередную лекцию о белом шовинизме и привилегированности, эти люди финансируют Демократическую партию, так что у них неприкосновенность. Поняли, как это работает? На вас орут, вас унижают, может быть, увольняют с работы, ваш сын не может трудоустроиться, потому что у него не тот цвет кожи, но миллиардеры от всего этого освобождены. Да они вообще герои! Они не привилегированные, они герои.



Те же условия для Уолл-стрит. Финансовые воротилы в таком подавляющем большинстве поддерживают Джо Байдена, что кураторы Байдена потребовали более миллиона долларов, прежде чем он вообще явился на виртуальное мероприятие. «Но погодите! — скажете вы. — Как же демократы обещали навести порядок на Уолл-стрит? Как они могут навести порядок на Уолл-стрит, если они — выбор Уолл-стрит?» Джо Байден призывает не вдаваться в подробности, ведь он же на вашей стороне!



ДЖО БАЙДЕН, бывший вице-президент, кандидат в президенты США: Я действительно рассматриваю эту кампанию как состязание Скрэнтона с Парк-авеню. Я говорю серьёзно.



Джо Байден говорит серьёзно. Другими словами, лжёт. Мы проверили цифры. Предвыборный штаб Джо Байдена собрал более миллиона долларов от жертвователей, проживающих — вы угадали! — на Парк-авеню. Для сравнения: штаб Трампа собрал в том же районе всего 127 тысяч долларов. Приблизительно в десять раз меньше. Кстати, если вам интересно, пожертвования Байдену от жителей Скрэнтона несравнимо меньше.



Даже The Washington Post пришлось в конечном итоге признать, что происходит. Цитирую: «В то время как публично Байден разоблачает злоупотребления Уолл-стрит и обещает их обуздать, сотрудники Байдена в частных беседах уверяют лидеров индустрии, что, вступив в должность, он не будет концентрироваться на этом вопросе». Конец цитаты. Один инвестиционный банкир сообщил, что штаб Байдена, цитирую: «по сути, сказал: «Послушайте, это лишь упражнение, чтобы сторонники Уоррен были довольны, и не ищите тут глубокого смысла». Да уж. Нормально.



Не стоит нам искать глубокого смысла и в обещании Джо Байдена не брать деньги у лоббистов или корпоративных комитетов политических действий. Оказывается, если верить отчётам о пожертвованиях, это тоже ложь! Один из главных советников Байдена, человек по имени Стив Ришетти, на самом деле давний лоббист фармацевтической индустрии.



Итак, мы знаем, что здесь происходит. Джо Байден перед камерами объяснял, как меняют политический процесс большие деньги. Посмотрите!



ДЖО БАЙДЕН: Лоббисты — не плохие люди. Группы особых интересов — не плохие люди. Но знаете что? Они развращают. Те, кто принимает от них деньги, не плохие люди. Но такова человеческая природа. Вы, Линн, идёте и собираете для меня 250 тысяч долларов, всё законно, а потом после моего избрания вы звоните мне и говорите: «Джо, я хотел бы прийти и поговорить с вами кое о чём». Вы меня не подкупали, но такова человеческая природа, вы помогли мне. Я скажу: «Конечно, Линн, приходите».



Ого! Это был прежний Джо Байден. Вы никогда не увидите более прямого признания в политической коррупции, записанного на камеру. Может быть, Twitter когда-нибудь снабдит это видео предупреждением.



Дата выхода в эфир 22 сентября 2020 года.