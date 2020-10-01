Le Figaro: «жест сопротивления» — депутат французских «зелёных» одобрила поджог антенны 5G
В среду 30 сентября депутат французской партии «Европа Экология Зелёные», член муниципального совета Ниццы Сильви Бональди заявила, что одобряет поджог антенны 5G в соседнем городе Конте, пишет Le Figaro.
Как известно, в прошедшем июне двое молодых людей были задержаны при попытке уничтожить телекоммуникационную вышку. Один из поджигателей заявил: «До нас другие уже устраивали акции. Но этот блок всё там стоял. Было жарковато. Мы решили: «Надо сжечь эту дурацкую антенну». Хотели закончить начатое».
«Да, я одобряю… Это помогает защитить общие интересы. Помогает задержать установку антенны… Других вопросов здесь нет, мы просто просим единственное — чтобы нас услышали. Чтобы приостановились, задумались о проблемах, связанных с 5G. Но этого не происходит», — отметила Бональди. Она считает, что молодые люди продемонстрировали «жест сопротивления», за который им теперь грозит до 10 лет тюрьмы и €150 тыс. штрафа.
По мнению депутата, перед повсеместным внедрением 5G необходимо всё тщательно взвесить, получить реальные данные о воздействии технологии на здоровье людей. Бональди напомнила, что многие учёные предупреждали о возможных опасностях 5G. Как добавляет Le Figaro, партия «Европа Экология Зелёные» и вовсе настаивает на введении запрета во Франции на новую технологию, которая поможет существенно повысить скорость передачи данных. Как иронично отметил один из представителей партии и мэр Гренобля Эрик Пиоль, «грубо говоря, 5G нужна, чтобы мы могли смотреть порнофильмы в HD даже в лифте».
Как объясняет Le Figaro, парламентское большинство, выступающее за внедрение новой технологии, обвиняет зелёных в том, что из-за них Франция лишь «потеряет время», а может, и обратит своё развитие вспять. В середине сентября и президент страны Эммануэль Макрон не преминул подколоть противников прогресса: «Я слышу множество голосов, которые нам утверждают, что следует усилить сложность современных проблем, вернувшись к масляным лампам! Не думаю, что жизнь в духе амишей позволит справиться с экологическими проблемами современности». При этом, согласно опросу издания, 55% французских респондентов позицию президента поддержали.
Газета обращает внимание, что в последнее время зелёные высказывают достаточно спорные мнения не только о 5G, но и о других темах. К примеру, член партии и мэр Бордо Пьер Юрмик отказался ставить в городе большую ёлку, потому что это «мёртвое дерево». «Зелёный» мэр Лиона Грегори Дусе назвал многодневную велогонку «Тур де Франс» «мачистской и загрязняющей окружающую среду». А член совет Парижа Жак Буто заявил журналистам, что некоторые зрители упомянутой велогонки — «безработные, которые лежат на диване и мечтают о приключениях передопингованных мужиков».
Неудивительно, что такие заявления сказываются и на рейтинге партии. Так, если в июле 61% французов считал партию «Европа Экология Зелёные» «полезной в политической жизни», то в сентябре такого мнения придерживались уже 52%.
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