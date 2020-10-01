Guardian: японская авиакомпания заменит обращение «леди и джентльмены» гендерно-нейтральным приветствием

Начиная с октября авиакомпания Japan Airlines заменяет обращение «леди и джентльмены» в своих объявлениях на английском языке гендерно-нейтральными терминами, сообщает The Guardian. Как подчёркивает издание, хотя некоторые западные авиакомпании пошли на этот шаг ещё в прошлом году, JAL стала первым японским перевозчиком, последовавшим их примеру.

Начиная с октября авиакомпания Japan Airlines заменяет обращение «леди и джентльмены» в своих объявлениях гендерно-нейтральными терминами, сообщает The Guardian. По словам издания, отныне компания будет использовать такие выражения, как: «всем пассажирам», «доброе утро» и «добрый вечер» в объявлениях на английском языке. Как подчёркивает газета, используемое на японском языке вежливое обращение «минна-сама» уже гендерно-нейтрально и переводится как «все».

Как напоминает The Guardian, авиакомпании Air Canada и EasyJet начали использовать гендерно- нейтральные приветствия в прошлом году, но Japan Airlines (JAL) - первый японский перевозчик, который пошёл на этот шаг.

«Мы взяли на себя обязательство не допускать дискриминации по признаку пола,... сексуальной ориентации, гендерной идентичности или другие личных качеств», — заявил представитель JAL.

В марте японская авиакомпания заявила, что разрешит женщинам-стюардессам носить брюки и туфли на плоской подошве на фоне общенациональной кампании против принуждения женщин носить высокие каблуки на работе. Другие компании, в том числе крупнейшая железнодорожная сеть JR East, недавно полностью исключили юбки из униформы своего персонала.