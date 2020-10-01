Guardian: японская авиакомпания заменит обращение «леди и джентльмены» гендерно-нейтральным приветствием

03:18
Мексика начинает оплату вакцин от коронавируса по механизму COVAX
Правительство Мексики начинает платить авансы на покупку вакцин против коронавируса в рамках международного механизма COVAX.
03:02
МВФ одобрил кредит для Эквадора на сумму $6,5 млрд
Международный валютный фонд (МВФ) одобрил кредит на сумму $6,5 млрд для Эквадора, сообщил президент страны Ленин Морено.
02:37
Названа главная ошибка болеющих коронавирусом россиян
Главной ошибкой заболевших коронавирусом россиян является нежелание обратиться к врачу, заявил глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.
02:30
Камболов: хочется увидеть грандов у себя в городе
Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов поделился эмоциями от выхода команды в групповой этап Лиги чемпионов, а также рассказал, с кем хотел бы сыграть на этой стадии турнира.
02:26
Семь человек пострадали при стрельбе в Висконсине
В результате стрельбы в городе США Милуоки штата Висконсин, по меньшей мере семь человек получили ранения.
02:08
СМИ: «Ростов» и «Дженоа» договорились о трансфере Шомуродова
Форвард «Ростова» Элдор Шомуродов продолжит карьеру в итальянской Серии А.
02:00
Американский сенат принял временный бюджет
Сенат США следом за палатой представителей принял временный бюджет до 11 декабря, что позволит предотвратить шатдаун правительства.
01:54
Уткин: победа «Краснодара» над ПАОКом стала результатом, достигнутым игроками на поле
Известный журналист и блоггер Василий Уткин прокомментировал выход «Краснодара» в групповой этап Лиги чемпионов.
01:37
Галицкий отреагировал на выход «Краснодара» в групповой этап ЛЧ
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий оценил победу своей команды над греческим ПАОКом на стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов
01:32
Один человек погиб при пожаре в квартире в Москве
В результате пожара в квартире на западе Москвы погиб один человек, пять человек, среди которых один ребёнок, были спасены.
01:23
Махачев сомневается, что Хабиб Нурмагомедов станет тренером
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев считает, что действующий чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагмоедов не захочет занять место отца, Абдулманапа Нурмагомедова.
01:09
Кабелла: мы пишем историю «Краснодара»
Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла прокомментировал победу своей команды над греческим ПАОКом (2:1) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА, которая позволила российскому клубу впервые в истории пробиться в групповой этап турнира.
01:02
«Роскосмос» сообщил о сужении зоны поиска утечки воздуха на МКС
Зона поиска утечки кислорода на Международной космической станции (МКС) сократилась до переходного отсека служебного модуля «Звезда». Об этом сообщили в «Роскосмосе».
00:53
Ари назвал предпочитаемых соперников для «Краснодара» в ЛЧ
Форвард «Краснодара» Ари признался, что на групповом этапе Лиги чемпионов хотел бы встретиться с топовыми клубами.
00:41
Гол Винисиуса помог «Реалу» одолеть «Вальядолид» в матче Примеры
В матче четвёртого тура испанской Примеры мадридский «Реал» одержал победу над «Вальядолидом».
00:32
Газинский прокомментировал выход «Краснодара» в групповой раунд ЛЧ
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский после победы над греческим ПАОКом (2:1) заявил, что на уровне плей-офф квалификации Лиги чемпионов не бывает простых соперников.
00:27
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе.
00:22
Мусаев: чтобы добиваться больших целей, надо уметь терпеть
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал выход своей команды в групповой этап Лиги чемпионов.
00:12
Смольников — о выходе «Краснодара» в групповой раунд ЛЧ: эмоции неописуемые
Защитник «Краснодара» Игорь Смольников прокомментировал победу своей команды над греческим ПАОКом (2:1), которая позволила российскому клубу впервые в истории выйти в групповой раунд Лиги чемпионов.
00:02
Стали известны корзины, в которые попадут российские клубы при жеребьёвке ЛЧ
По итогам раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов стали известны корзины, в которые попадут отечественные клубы при жеребьёвке группового раунда турнира.
00:00
Кравчук призвал не выдвигать Украине ультиматумов
Глава киевской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина не позволит никому предъявлять ей ультиматумы.
23:58
Volvo отзывает более 1,6 тысячи автомобилей в России
Росстандарт сообщил об отзыве с российского рынка для ремонта более 1,6 тыс. автомобилей шведской компании Volvo.
23:54
Впервые в истории ЛЧ три российских клуба выступят на групповом этапе
На групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/21 впервые в истории турнира выступят сразу три российских клуба.
23:49
«Краснодар» победил ПАОК и вышел в групповой раунд ЛЧ
Футболисты «Краснодара» одержали победу над греческим ПАОК в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
23:49
«Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап ЛЧ
Российский «Краснодар» стал участником группового этапа Лиги чемпионов впервые в своей истории.
23:41
В Испании задержали двоих россиян по связанному с наркотиками делу
Испания проинформировала МВД России о задержании двоих россиян по делу, связанному с наркотиками, сообщило российское посольство в Мадриде.
23:36
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон» в Кубке лиги
В матче четвёртого раунда Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Брайтоном».
23:24
В Азербайджане сообщили об уничтожении восьми армянских систем «Град»
В Минобороны Азербайджана заявили об уничтожении восьми армянских реактивных систем залпового огня «Град».
23:22
«Бавария» обыграла «Боруссию» и завоевала Суперкубок Германии
В матче за Суперкубок Германии мюнхенская «Бавария» одержала победу над дортмундской «Боруссией».
23:14
Форвард «Динамо» Н’Жи прокомментировал перепалку с Шуниным
Нападающий московского «Динамо» Клинтон Н’Жи подтвердил факт конфликта в раздевалке с капитаном команды Антоном Шуниным, который случился в перерыве матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками» (0:1).
23:09
В Москве скончались ещё 24 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки скончались ещё 24 пациента с подтверждённым коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.
23:03
Неймар и Гонсалес избежали наказания за инцидент в матче ПСЖ — «Марсель»
Форвард ПСЖ Неймар и защитник «Марселя» Альваро Гонсалес не будут наказаны за потасовку в матче третьего тура Лиги 1.
23:00
Борис Грачевский прокомментировал идею запрета рекламы безалкогольного пива
Режиссер, сценарист и художественный руководитель журнала «Ералаш» Борис Грачевский прокомментировал идею запрета рекламы безалкогольного пива.
23:00
В Хабаровском крае рассказали о роли бизнеса в развитии социальной сферы
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв призвал бизнес активнее участвовать в развитии социальной сферы.
22:59
В Омской области с 1 октября введён режим самоизоляции для лиц старше 65 лет
В Омской области с 1 октября введён режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, есть ряд ограничений.
22:58
МЧС предупреждает о резком усилении ветра в Ростовской области
МЧС предупреждает о возможном резком усилении ветра до 24 м/с в Ростовской области.
22:58
Число случаев коронавируса в Турции превысило 318 тысяч
В Турции за сутки выявили 1391 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с COVID-19 достигло 318 663.
22:57
В Удмуртии рассказали о закупке оборудования для исследования болезней сердца
Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал закупку для региона оборудования на 130,4 млн рублей для исследования болезней сердца.
22:55
В Москве состоялось вручение премии для разработчиков и изобретателей
В Москве состоялось вручение премии «Новатор Москвы» для разработчиков и изобретателей.
22:54
Эксперт прокомментировал ситуацию с переводом сотрудников на удалённую работу
Адвокат, руководитель практики трудового права SZP Law Ксения Михайличенко прокомментировала ситуацию с переводом сотрудников в Москве на удалённую работу.
22:53
Глава РАН предложил создать в Сахалинской области новый научный институт
Президент РАН Александр Сергеев на конференции «Нефть и газ» выступил с предложением создать в Сахалинской области новый научный институт, который занимался бы изучением энергетики и рационального использования природных ресурсов.
22:50
В Петербурге прокомментировали вероятность введения ограничительных мер
В Петербурге прокомментировали вероятность введения ограничительных мер в связи с распространением COVID-19.
22:49
В Мосгордуме рассказали о мерах поддержки предпринимателей в период пандемии
Депутат Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева рассказала о мерах поддержки в условиях пандемии коронавируса.
22:49
«Манчестер Сити» разгромил «Бернли» в Кубке английской лиги
В матче четвёртого раунда Кубка английской лиги «Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Бернли».
22:47
В Московской области задержали заражённый груз слив из Молдавии
В Московской области задержали заражённую восточной плодожоркой партию слив из Молдавии.
22:45
В Москве 4 октября будет перекрыто движение на некоторых улицах из-за полумарафона «Моя столица»
В Москве 4 октября будет перекрыто движение на некоторых улицах города в районе Воробьёвых гор из-за полумарафона «Моя столица».
22:44
В Свердловской области рассказали о разработке нового месторождения железных руд
В Свердловской области рассказали о разработке нового месторождения железных руд, на реализацию первой очереди развития компания Evraz направит 6,4 млрд руб.
22:44
Лавров и Боррель обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба российского МИД.
22:42
Чварков рассказал о военных базах в Сирии
Генерал-лейтенант в отставке Сергей Чварков в беседе с РИА Новости прокомментировал роль военных баз в сирийских Хмеймиме и Тартусе.
22:37
В Петербурге и области нашли 17 боеприпасов времён войны
В Санкт-Петербурге и Ленобласти военнослужащие ЗВО нашли 17 действующих боеприпасов времён войны, два из них были обнаружены рядом с аэропортом Пулково.