FAZ: после акции в поддержку BLM на «Формуле-1» запретили политику

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Правовая помощь в обмен на международное расследование: немецкий политик предложил компромисс с Москвой в деле Навального Frankfurter Allgemeine
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Путин поручил изучить вопрос реконструкции дорог на южном направлении
Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета попросил правительство проработать вопрос реконструкции автомобильных трасс и железных дорог, ведущих к черноморскому побережью России.
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Черчесов не считает, что в «Спартаке» Зобнин теряет навыки игры в центре поля
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о том, что Роман Зобнин играет в «Спартаке» на фланге обороны в то время как в национальной команде он выступает в центре поля.
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Матч ФНЛ «Шинник» — «Иртыш» не состоится из-за коронавируса
Матч 13-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между «Шинником» и омским «Иртышом» не состоится из-за вспышки COVID-19 в ярославском клубе.
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В Армении заявили об уничтожении бронетехники ВС Азербайджана
Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что армянские вооружённые силы в ходе столкновения с военными Азербайджана уничтожили десять единиц бронетехники.
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Путин поручил не откладывать выполнение национальных целей
Президент России Владимир Путин заявил, что по каждой национальной цели в России должен быть ощутимый результат, не следует откладывать выполнение сложных вопросов на потом.
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Роспотребнадзор заявил об ускорении циркуляции коронавируса в Москве
В Москве за последние три недели зафиксирован трёхкратный рост темпов распространения коронавирусной инфекции COVID-19, заявила глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.
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Тихонов отреагировал на госпитализацию экс-тренера сборной России по биатлону Пихлера
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на информацию о госпитализации бывшего тренера сборной России Вольфганга Пихлера.
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В ПАСЕ призвали прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров в формате Минской группы ОБСЕ.
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Путин заявил, что борьба с коронавирусом ещё не закончена
Борьба с распространением коронавирусной инфекции ещё не закончена, терять бдительность нельзя. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета.
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Черчесов: во вратарской линии сборной России изменений не предвидится
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал вызов в национальную команду вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме, голкипера «Сочи» Сослана Джанаева и стража ворот «Динамо» Антона Шунина.
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Депутату заксобрания Иркутской области Левченко предъявлено обвинение
Депутату законодательного собрания Иркутской области Андрею Левченко предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, следствие намерено ходатайствовать о его аресте, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
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Евсеев продолжит тренировать «Уфу», несмотря на разгромное поражение от «Зенита»
Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков заявил, что руководство клуба не собирается увольнять главного тренера команды Вадима Евсеева после разгромного поражения от петербургского «Зенита» со счётом 0:6 в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
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ФАС организовала проверку импортных продуктов и алкоголя
Федеральная антимонопольная служба России занимается изучением состава импортных алкогольных напитков и продуктов питания на соответствие составам аналогичных товаров в Западной Европе.
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«Химки» одержали первую победу в новом сезоне Единой лиги ВТБ
Баскетболисты подмосковных «Химок» обыграли красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
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Су-27 подняли на перехват патрульных самолётов США и ФРГ над Балтикой
Российский истребитель Су-27 был поднят на перехват патрульных самолётов США и Германии над Балтийским морем, сообщили в Национальном центре управления обороной России.
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Черчесов: Кузяев один из тех футболистов, которым для игры достаточно пары дней тренировок
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил своё решение вызвать в национальную команду полузащитника Далера Кузяева, который на данный момент находится без клуба.
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В Дагестане после побега шести заключённых задержан сотрудник колонии
Сотрудник исправительной колонии №2 в посёлке Шамхал Кировского района города Махачкалы задержан в рамках расследования уголовного дела о халатности после побега шести заключённых, сообщили в главке Следственного комитета России по Дагестану.
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Минобороны России сообщило о выводе на орбиту группы спутников
Минобороны России сообщило, что на орбиту выведены три спутника связи «Гонец-М» и 19 малых аппаратов, которые были запущены с космодрома Плесецк с ракетой «Союз-2.1б».
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Госдума 29 сентября рассмотрит заявление по Нагорному Карабаху
Заявление Госдумы по Нагорному Карабаху планируется рассмотреть на пленарном заседании во вторник, 29 сентября, следует из проекта решения комитета по делам СНГ Госдумы.
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Россиянка Грачёва уступила Свитолиной на старте «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Варвара Грачёва потерпела поражение от украинки Элины Свитолиной в матче первого круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже.
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В Италии за сутки выявили почти 1500 случаев коронавируса
В Италии за сутки зарегистрировано 1494 случая заболевания COVID-19.
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Черчесов прокомментировал выступления «Динамо» и «Ростова» в еврокубках
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на вылет московского «Динамо» и «Ростова» из Лиги Европы.
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Попова оценила число носителей коронавируса среди школьников в России
Доля школьников, которые являются носителями коронавирусной инфекции COVID-19, не превышает 2%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда».
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«Автомобилист» потерпел третье поражение подряд в КХЛ
Екатеринбургский «Автомобилист» проиграл новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Умер личный фотограф Брежнева Владимир Мусаэльян
Скончался личный фотограф генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Владимир Мусаэльян. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на фотожурналиста Анатолия Хрупова.
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В Азербайджане продлили карантинный режим из-за COVID-19 до 2 ноября
В Азербайджане особый карантинный режим, введённый из-за коронавируса, продлён до 2 ноября, сообщил оперативный штаб при кабмине.
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Павлюченкова обыграла Кузнецову в первом круге «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова взяла верх над соотечественницей Светланой Кузнецовой в матче первого круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже.
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Додон попросил Путина возобновить авиасообщение с Молдавией
Президент Молдавии Игорь Додон в ходе рабочей встречи в формате видеосвязи с российским лидером Владимиром Путиным поднял вопрос о восстановлении авиационного и железнодорожного сообщения между двумя странами.
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Генсек ОДКБ призвал прекратить огонь в Нагорном Карабахе
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась призвал к немедленному возобновлению режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.
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Черчесов рассказал, что должен сделать Кокорин для вызова в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что должен сделать нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин для вызова на ноябрьские матчи национальной команды.
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Экономист прокомментировал динамику курса евро
Доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб прокомментировал в беседе с RT информацию, что курс евро превышал 92 рубля.
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Черчесов признался, что не проводил беседу с Дзюбой и Соболевым во время прошлого сбора
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признался, что не проводил беседу с нападающими Артёмом Дзюбой и Александром Соболевым по поводу их разногласий во время прошлого сбора национальной команды.
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Черчесов высказался о травмах Головина и Алексея Миранчука
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что тренерский штаб регулярно контактирует с травмированными игроками национальной команды.
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Заммэра Евпатории поместили под домашний арест
Заместителя мэра курортного города Евпатории в Крыму и двух его сообщников, подозреваемых в получении взятки в размере 10,5 млн рублей, поместили под домашний арест.
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В Самарской области оценили развитие экономических связей с Белоруссией
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о российско-белорусских экономических связях на примере региона.
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В Петербурге прокомментировали ситуацию с коронавирусом
В Санкт-Петербурге за последние сутки тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19 сдали 15 646 человек.
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Черчесов объяснил вызов в сборную России защитника клуба второй Бундеслиги Жирова
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил своё решение вызвать в национальную команду защитника клуба второй немецкой Бундеслиги «Зандхаузен» Александра Жирова.
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В Турции назвали число посетивших страну граждан России
Около 440 тыс. российских туристов посетили Турцию в августе после возобновления авиасообщения, приостановленного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма республики.
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В Удмуртии предложили новые меры поддержки для компаний IT-сектора
Министр информатизации и связи Удмуртии Тимур Меджитов предложил освободить от уплаты НДС компании IТ-сектора.
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Черчесов о возможном возвращении Акинфеева в сборную: если что-то изменится, мы сообщим
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном возвращении голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева в национальную команду.
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Попова прокомментировала случаи повторного заболевания коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировала случаи повторного заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Черчесов: нужно время, чтобы Кутепов снова влился в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал вызов защитника «Спартака» Ильи Кутепова в национальную команду на матчи Лиги наций с Турцией и Венгрией и на контрольную игру со Швецией.
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Белорусская оппозиция объяснила выезд Алексиевич за рубеж
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич выехала из Белоруссии за рубеж на лечение, сообщила пресс-служба координационного совета белорусской оппозиции.
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Черчесов ответил на вопрос о возможной ротации состава сборной России в октябрьских матчах
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможной ротации состава национальной команды в матчах Лиги наций с Турцией и Венгрией и в контрольной игре со Швецией.
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Лавров осудил усиление эмбарго против Кубы со стороны США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона решительно осуждает усиление эмбарго в отношении Кубы со стороны США.
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Попова: около 25% населения в Москве имеют иммунитет к коронавирусу
Около 25% населения в Москве переболели симптомно или бессимптомно новой коронавирусной инфекцией и имеют иммунитет к вирусу, заявила в эфире радио «Комсомольская правда» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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В Москве запустили онлайн-платформу «Карта инновационных решений»
В Москве запустили онлайн-платформу «Карта инновационных решений», где можно посмотреть информацию о технологичных продуктах и сервисах, которые создали российские компании.
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Нурмагомедов занял седьмое место в рейтинге самых продаваемых спортсменов
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов занял седьмое место в рейтинге самых продаваемых спортсменов мира.
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В Ульяновске начался отопительный сезон
В Ульяновске начался отопительный сезон, к системе отопления уже подключены 68% зданий социальной сферы областного центра.
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В Челябинской области прокомментировали ситуацию с коронавирусной инфекцией
В Челябинской области прокомментировали ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, на 28 сентября выявлено 79 случаев COVID-19 за сутки.