DT: Лондон пригрозил лишить финансирования музеи за потворство активистам BLM

Правительство Великобритании может лишить финансирования музеи и галереи, которые выполняют требования активистов движения Black Lives Matter и убирают из своих экспозиций объекты, так или иначе связанные с рабством и колониализмом, пишет The Daily Telegraph. Министр культуры Оливер Доуден подчеркнул их важность с точки зрения изучения прошлого страны.

Финансируемые британским правительством музеи и галереи, убирающие из экспозиций памятники или другие экспонаты вследствие давления со стороны общественных кампаний, в том числе движения Black Lives Matter, рискуют потерять государственную поддержку, сообщает The Daily Telegraph.

В письме, содержание которого стало известно изданию, министр культуры Великобритании Оливер Доуден сообщил руководителям музеев и галерей, что правительство «не поддерживает» подобные решения и надеется, что они последуют его примеру.

По словам Доудена, «очень важно», чтобы финансируемые государством организации «действовали беспристрастно», особенно в связи с тем, что канцлер казначейства начинает проверять все правительственные расходы.

«История полна нравственных сложностей. Статуи и другие исторические объекты создавались поколениями с разными взглядами и пониманием добра и зла, — сказано в письмах. — Некоторые из них представляют собой личностей, которые говорили или делали вещи, которые мы можем счесть глубоко оскорбительными и не будем отстаивать сегодня».

Однако Доуден подчеркнул, что несмотря на это «они играют важную роль в обучении нас нашему прошлому, со всеми его недостатками».

«Вместо того чтобы избавляться от этих объектов, мы должны стремиться переосмыслить их таким образом, чтобы общественность могла узнать о них в полном объёме, как бы трудно это ни было», — отметил британский политик.

Доуден выразил надежду на то, что руководители музеев и галерей поддержат позицию правительства. «Очень важно, чтобы вы продолжали действовать беспристрастно, в соответствии со своим статусом финансируемых государством учреждений», — добавил министр.

Как отмечает The Daily Telegraph, письма были адресованы руководителям учреждений, которые получают государственное финансирование. Среди них оказались и самые популярные среди туристов места, в том числе Британский музей, галерея Тейт Модерн, Имперский военный музей, Национальная портретная галерея и Музей Виктории и Альберта.

Кроме того, предупреждение со стороны правительства получил и дом-музей в восточной части Лондона, с фасада которого активисты Black Lives Matter ранее потребовали снести статую работорговца Роберта Джеффри.

В июне, после того как в Бристоле демонтировали монумент парламентарию и работорговцу Эдварду Колстону, против сноса исторических памятников выступил и сам премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, призвав не подвергать редактуре и цензуре прошлое страны.