Sun: Шумахер пришёл в сознание в парижской больнице

03:00 «Нафтогаз» обозначил позицию Киева по транзитному контракту с Москвой Украина потребует у России компенсацию, если «Газпром» будет настаивать на заключении нового транзитного контракта на прежних условиях. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

03:00 СМИ: Нурмагомедову рекомендована неделя без физических нагрузок Стал известен результат медицинского обследования участников главного боя вечера на турнире UFС 242 в Абу-Даби, в котором встретились россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье.

03:00 СМИ сообщили о пожаре в здании подразделения Минюста в Москве В центре Москвы горит здание, где расположены подразделения Министерства юстиции России. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

03:00 США одобрили продажу Польше 32 самолётов F-35 Соединённые Штаты одобрили продажу Польше 32 новейших военных самолётов F-35. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны Пентагона.

03:00 В Узбекистане скончался многократный чемпион страны по кикбоксингу Боец смешанных единоборств Муслим Омонов, являющийся семикратным чемпионом Узбекистана по кикбоксингу, в уличной драке получил травмы, несовместимые с жизнью.

03:00 Менеджер заявил, что Макгрегор не имеет шансов на реванш с Нурмагомедовым Али Абдельазиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что реванш россиянина с ирландцем Конором Макгрегором не состоится.

03:00 Посол Франции рассказал о подготовке встречи в нормандском формате Французский лидер Эммануэль Макрон уделяет вопросу встречи лидеров в нормандском формате «очень большое личное внимание». Об этом заявил посол Франции на Украине Этьен де Понсен.

03:00 Велогонщик Селедков получил четырёхлетнюю дисквалификацию за допинг Российский велогонщик Иван Селедков дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

03:00 В Госдуме отметили роль журналистской солидарности в деле Вышинского Член комитета Госдумы по информполитике Евгений Ревенко заявил, что солидарность журналистов сыграла важную роль в освобождении руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

03:00 Эксперт оценила ситуацию с ценами на квартиры в новостройках в России Управляющий партнёр компании «Метриум» Мария Литинецкая в беседе с «Российской газетой» оценила ситуацию с ценами на квартиры в новостройках в России.

03:00 В Калининграде рассказали о темпах жилищного строительства с начала года В январе — августе 2019 года в Калининграде ввели в эксплуатацию 248 тыс. квадратных метров. Это 141 жилой дом, в том числе 46 многоквартирных, сообщает «Янтарный край».

03:00 В Петербурге увеличили число автобусных маршрутов с бесплатным аудиогидом В Санкт-Петербурге увеличили число автобусных маршрутов с бесплатным аудиогидом, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Пассажиравтотранс».

03:00 Свердловская область заключила соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает Tagilcity.ru со ссылкой на официальный сайт региона.

03:00 Театр классического балета Касаткиной и Василёва объявил программу на сезон Театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва объявил программу на сезон. Она приурочена к 85-летию артистки, сообщает интернет-газета «Дни.ру».

03:00 В трёх районах ЯНАО объявлено штормовое предупреждение В трёх районах Ямало-Ненецкого автономного округа объявлено штормовое предупреждение, сообщает URA.RU со ссылкой на данные Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

03:00 Завершивший карьеру боксёр Лебедев может вернуться на ринг Бывший обладатель поясов чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Международной боксёрской федерации (IBF) в первом тяжёлом весе россиянин Денис Лебедев может возобновить карьеру.

03:00 В «Турпомощи» оценили заявление посла о числе умерших в Турции российских туристов Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с сайтом «Москва 24» оценил заявление посла России в Анкаре Алексея Ерхова о том, что с начала туристического сезона в 2019 году на юге Турции умерли 88 российских туристов.

03:00 Bloomberg узнало о разногласиях Трампа и Болтона по Ирану Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность смягчения санкций в отношении Ирана, однако это вызвало резко негативную реакцию у Джона Болтона, занимавшего пост советника по нацбезопасности. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

03:00 Кадыров поручил присвоить улице в Грозном имя академика РАН Энеева Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил рассмотреть вопрос о присвоении одной из улиц Грозного имени академика РАН Тимура Энеева.

03:00 Боец UFC Ковингтон — о Нурмагомедове: я уничтожу его и просто вырублю Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Колби Ковингтон не был впечатлён победой чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье.

03:00 Премьер Канады объявил о роспуске парламента Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о роспуске парламента и назначил парламентские выборы на 21 октября.

03:00 Бельгийский велогонщик Жильбер победил на 17-м этапе «Вуэльты» Бельгиец Филипп Жильбер из команды Deceuninck — Quick-Step выиграл 17-й этап веломногодневки «Вуэльта».

03:00 Посол Ирана: танкер Adrian Darya 1 не нарушил обязательств страны Посол Ирана в Великобритании Хамид Баединежад сообщил, что танкер Adrian Darya 1 продал нефть частной компании и не нарушил взятых Тегераном обязательств.

03:00 Менеджер Нурмагомедова заявил о возможном поединке с Сен-Пьером Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз заявил, что следующим соперником его клиента может стать экс-чемпион организации в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер.

03:00 Замглавы СММ ОБСЕ осмотрел строящийся мост в Станице Луганской Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марк Этерингтон в ходе рабочего визита в самопровозглашённую Луганскую народную республику (ЛНР) осмотрел строящийся мост в Станице Луганской.

03:00 Верховная рада приняла заявление о непризнании выборов в Крыму Верховная рада поддержала проект постановления о непризнании Украиной местных выборов в Крыму. Об этом сообщает телеканал «112 Украина». За соответствующий документ проголосовали 325 депутатов.

03:00 Сборная Австралии победила команду Чехии и вышла в полуфинал ЧМ-2019 по баскетболу Баскетболисты сборной Австралии победили чехов в рамках четвертьфинала чемпионата мира по баскетболу, который проходит в Китае.

03:00 В Кронштадте могут создать новый туристический порт В Кронштадте может появиться новый туристический порт, заявила член рабочей группы по развитию города Ксения Шойгу на 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO) в Санкт-Петербурге.

03:00 Россия стала страной — председателем 23-й Генеральной ассамблеи UNWTO Россия стала страной — председателем 23-й Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO).

03:00 В Кронштадте создадут мемориал погибшим морякам В Кронштадте планируют создать мемориал погибшим морякам. О старте соответствующего конкурса было объявлено на 23-й сессии генассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO) в Санкт-Петербурге.

03:00 Росстат зафиксировал снижение потребительских цен в России В Росстате зафиксировали снижение потребительских цен в России на 0,1% за период с 3 по 9 сентября 2019 года.

03:00 Комитет Госдумы не поддержал снятие запрета на продажу пива на стадионах Комитет Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи не поддержал проект закона о снятии запрета на продажу пива на стадионах.

03:00 Россельхознадзор может запретить поставки риса из Вьетнама Россельхознадзор может ввести временные ограничения на ввоз в Россию риса из Вьетнама, если в этой продукции повторно будут выявлены карантинные объекты.

03:00 Получение гражданства для выпускников российских вузов могут упростить МВД разработало проект закона об упрощённом порядке получения гражданами, которые закончили российские вузы, гражданства России. Соответствующий законопроект опубликован на портале нормативных правовых актов.

03:00 Россия подала заявку на проведение ЧМ-2021 по пляжному футболу Чемпионат мира по пляжному футболу, проведение которого запланировано на 2021 год, может пройти в России.

03:00 Трамп пообещал продолжить удары по талибам Президент США Дональд Трамп заявил, что по «Талибану»* будут наноситься новые удары после отмены мирных переговоров. Данное заявление было сделано в Пентагоне на траурном мероприятии, посвящённом годовщине терактов 11 сентября.

03:00 В Минобороны прокомментировали гибель российского военного в Армении Командование Южного военного округа (ЮВО) Минобороны России сообщило об отсутствии признаков насильственной смерти у российского военнослужащего, тело которого было обнаружено в армянском Гюмри.

03:00 Кросби признался, что переживал по поводу возможного ухода Малкина из «Питтсбурга» Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби заявил, что рад тому факту, что его многолетний партнёр по команде Евгений Малкин остался в клубе.

03:00 В ОНК сообщили о переводе заключённых из нежилой башни «Бутырки» Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников заявил, что заключённых из нежилой башни СИЗО «Бутырка» перевели в другую камеру.

03:00 Компани не сможет сыграть в своём прощальном матче Бывший капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани не выйдет на поле в своём прощальном матче за клуб в связи с травмой.

03:00 Комитет Рады рекомендовал депутатам досрочно распустить ЦИК Украины Профильный комитет Верховной рады рекомендовал парламенту досрочно распустить состав Центральной избирательной комиссия (ЦИК) Украины, пишет телеканал «112 Украина».

03:00 Марселино уволен с поста главного тренера «Валенсии» Испанская «Валенсия» отправила в отставку главного тренера команды Марселино Тораля.

03:00 В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.

03:00 Посол ФРГ вызван в МИД Китая из-за встречи Мааса с активистом Гонконга Посол Германии в Пекине был вызван в МИД КНР из-за встречи министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса с активистом оппозиции Гонконга Джошуа Вонгом. Об этом сообщает Der Tagesspiegel.

03:00 Экс-депутат Рады прокомментировал сообщения о приостановке Киевом разрыва отношений с Москвой Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с Inforeactor прокомментировал сообщения о том, что после вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении двусторонних соглашений, процесс которого начался при бывшем украинском лидере Петре Порошенко.

03:00 В Совфеде прокомментировали отставку Болтона Сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с Inforeactor прокомментировал отставку советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

03:00 Эксперт прокомментировал поручение Медведева о прекращении действия советских актов Юрист и адвокат Тимур Маршани в беседе с ФАН прокомментировал поручение премьер-министра России Дмитрия Медведева о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».

03:00 В Роскачестве рассказали, как распознать фальшивых благотворителей в интернете В Роскачестве дали рекомендации, как распознать фальшивых благотворителей в интернете.

03:00 В Госдуме прокомментировали заявление посла о числе умерших в Турции российских туристов Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал заявление посла России в Анкаре Алексея Ерхова о том, что с начала туристического сезона в 2019 году на юге Турции умерли 88 российских туристов.