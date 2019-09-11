Sun: Шумахер пришёл в сознание в парижской больнице

Спустя почти шесть лет после получения тяжёлой черепно-мозговой травмы знаменитый немецкий гонщик Михаэль Шумахер находится в сознании в одной из французских больниц, сообщает The Sun. Отмечается, что во Франции он проходит экспериментальное лечение по пересадке стволовых клеток.
Прославленный немецкий гонщик «Формулы-1» и семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер пришёл в сознание в одной из французских клиник. В 2013 году он получил тяжёлую травму головы, катаясь в Альпах на горных лыжах, напоминает The Sun.
Как отмечает издание, в понедельник Шумахер был доставлен на машине скорой помощи из Швейцарии в парижскую больницу имени Жоржа Помпиду к кардиохирургу Филиппу Менаше, который разработал методику лечения повреждений головного мозга при помощи пересадки стволовых клеток.
Семья спортсмена предпочитает не комментировать его состояние, поэтому о восстановлении Шумахера известно немного. Отмечается, что после получения травмы семья увезла его в их дом в Лозанне.
Тем не менее в январе, накануне 50-го дня рождения гонщика, его родные заявили, что «делают всё, что в силах человека», чтобы помочь ему, добавив, что «он в лучших руках».
По словам бывшего менеджера Шумахера Сабины Кем, он всегда стремился к жизни вдали от камер и прессы. Девушка признаётся, что однажды гонщик попросил её не звонить ему в течение года, так как хотел «исчезнуть».
«Мне кажется, втайне он мечтал однажды так и поступить. Поэтому сейчас я хочу защитить его желания и не распространяюсь обо всём», — приводит The Sun слова Кем.
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