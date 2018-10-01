Sun: британский гонщик не рискнул обрызгать Путина шампанским после победы на «Формуле-1»

Британскому изданию The Sun показалось, что президент России Владимир Путин «решил припугнуть» гонщика Льюиса Хэмилтона, «потребовав» не обливать его шампанским во время награждения за победу на Гран-при России «Формулы-1». Отмечается, что ранее, после победы на этапе в Сочи в 2015 году, Хэмилтон обрызгал вручавшего ему награду Путина.

Журналисты британского таблоида The Sun решили, что президент России Владимир Путин «попытался припугнуть Льюиса Хэмилтона, потребовав» не обливать его шампанским после победы на Гран-при России «Формулы-1».

Издание посудило, что не успел Хэмилтон после победы выйти из машины, как российский президент поспешил убедиться, что британец не сделает ничего, что могло бы поставить главу государства в неудобное положение.

Три года назад, во время вручения награды за победу в российском этапе «Формулы-1» 2015 года, Хэмилтон открыл бутылку и облил шампанским всех присутствующих, в том числе и Владимира Путина. Тогда президент России посмеялся над этим, но «очевидно, воспоминание засело так глубоко», что Путину пришлось предупредить Хэмилтона не повторять проделанное, считает The Sun. Отмечается, что Путин передал свою просьбу через переводчика в ожидании начала церемонии награждения.

«Я уже привык вас тут награждать», — обратился Путин к Хэмилтону, на что последний ответил: «Так и есть, на этот раз я не буду поливать вас шампанским, да и в тот раз это был кто-то другой».