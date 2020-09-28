BI: «очередной сокрушительный удар» — от комендантского часа пострадают рестораны и пабы Великобритании

Ведение комендантского часа для борьбы с пандемией в Великобритании будет иметь «катастрофические последствия» для ресторанного бизнеса, которому и без того приходится нелегко, пишет Business Insider. Более того, владельцы предприятий утверждают, что мера является «контрпродуктивной», так как после закрытия заведений в 10 часов вечер люди пойдут туда, где соблюдение мер предосторожности никто не контролирует.

Владельцы британских предприятий предупреждают, что их бизнес находится под угрозой из-за «очередного сокрушительного удара», который по ним нанесло правительство Великобритании, объявив в четверг комендантский час для пабов, баров и ресторанов после 10 часов вечера, сообщает Business Insider.

Как отмечает издание, в Великобритании были расширены ограничительные меры, направленные на сдерживание роста числа заболевших COVID-19, которое позволяет учёным предположить, что в стране началась вторая волна пандемии.

Согласно опросу Nielsen CGA, двое из пяти взрослых жителей страны в связи с объявлением комендантского часа планируют реже выходить на улицу.

Почти треть владельцев пабов и гостиниц, входящих в крупнейшие торговые организации Великобритании, ожидают, что без поддержки правительства будут вынуждены закрыться уже в течение ближайших трёх месяцев. При этом, как отмечают в Ассоциации пивоваров и владельцев пабов, комендантский час «лишь ухудшит ситуацию».

Эта новая мера, направленная на сдерживание распространения коронавируса, «опустошит» сектор, отметила исполнительный директор ассоциации Эмма Маккларкин.

19 сентября аналогичный комендантский час был введён в некоторых районах северной Англии, где число случаев заболевания было выше, чем в других частях страны. Однако специалисты утверждают, что пока ещё слишком рано судить о том, оказалась ли подобная мера эффективной в борьбе с пандемией. При этом ряд экспертов уверены, что это лишь ударит по предприятиям, которым и без того приходится нелегко.

«Сложно понять, как подобные меры помогают в борьбе с заболеванием. Это просто навредило бизнесу и стоило рабочих мест», — заявила глава ассоциации UKHospitality Кейт Николлс, добавив, что из-за подобных мер предприятиям придётся продолжать бороться за выживание и в 2021 году.

Председатель совета директоров британской сети пабов JD Wetherspoon Тим Мартин в интервью Business Insider и вовсе назвал комендантский час мерой «контрпродуктивной», так как заведения «усердно работают над внедрением разумных правил социального дистанцирования», а их закрытие после 10 часов заставит британцев общаться в других местах, где соблюдение мер предосторожности никто не контролирует.

Так, согласно всё тому же опросу Nielsen CGA, треть респондентов признались, что после 10 часов вечера, вероятно, пригласят друзей к себе в гости.

При этом Мартин подчеркнул, что JD Wetherspoons инвестировала около £15 млн в меры предосторожности в своих заведениях, снизив их пропускную способность, установив защитные экраны и обеспечив запас дезинфицирующих средств для рук.

С тех пор как пабы вновь открыли свои двери 4 июля, в 6% заведений сети зарегистрировали случаи заболевания COVID-19, в том числе у 66 сотрудников.

Представители сетей ресторанов быстрого питания, включая KFC, Pizza Hut и Deliveroo, также предупредили, что комендантский час может иметь «катастрофические последствия» для бизнеса, сообщает Business Insider.

«Я сожалею о том, что это навредит множеству предприятий, которые только встают на ноги», — заявил премьер-министр Борис Джонсон, объявляя в четверг о введении дополнительных ограничительных мер.