Der Spiegel: в Германии раскрыли схему нелегального труда на мясокомбинатах

Два предприятия мясной промышленности Германии обвиняются в незаконном ввозе рабочей силы в страну, сообщает Der Spiegel. Фирмы ввозили людей по поддельным документам (преимущественно из Румынии), обеспечивали их жильём и транспортом. Как отмечает издание, мясная промышленность ФРГ попала под особое внимание после вспышек коронавируса на крупнейшем немецком мясокомбинате Tonnies.
Немецкая полиция проводит расследование в пяти федеральных землях Германии в связи с сообщениями о незаконном ввозе рабочей силы на предприятия мясной промышленности, пишет Der Spiegel.
В операции принимают участие примерно 800 полицейских, отмечает издание. Обыскиваемые предприятия обвиняются в том, что они ввозили на территорию Германии людей из Восточной Европы с поддельными или просроченными документами. Согласно данным полиции, осуждены две фирмы, действовавшие независимо друг от друга, но по похожему сценарию. Они привозили в Германию людей по поддельным документам (преимущественно из Румынии), помогали им перейти границу, организовывали им жильё и транспорт. Как сообщает Der Spiegel, следствие наложило арест на имущество в размере €1,5 млн. Что же касается нелегальных работников, то им теперь грозит депортация из Германии.
Условия труда и работа с зарубежной рабочей силой в мясной промышленности попали под особое наблюдение после вспышек коронавирусной инфекции на крупнейшем в Германии мясокомбинате Tonnies, пишет издание. Для исправления ситуации власти ФРГ начали разработку нового закона, согласно которому предприятия мясной промышленности не имеют права отдавать на субподряд свои ключевые операции, такие как убой скота, разделка и переработка. Кроме того, с 2021 года мясокомбинатам должны запретить заключать с сотрудниками договоры подряда и соглашения о временной занятости.
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