БЕЛТА: Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии

Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Как сообщает БЕЛТА, на церемонии инаугурации во Дворце независимости Лукашенко произнёс присягу на белорусском языке, подписал акт о принесении присяги, после чего получил удостоверение президента.

Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Как передаёт БЕЛТА, церемония инаугурации прошла во Дворце независимости.

На церемонию было приглашено несколько сотен человек. В их числе высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта.

В соответствии с Конституцией президент вступает в должность после принесения присяги следующего содержания: «Вступая в должность президента, торжественно клянусь верно служить народу , уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности».

Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнёс присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Белоруссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение президента.

Как напоминает портал, выборы главы государства состоялись 9 августа. По данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей. Явка в целом по стране составила 84,28%.