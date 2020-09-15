Daily Express: экс-премьер Бельгии пожаловался на обилие угроз для европейских ценностей

Представитель Европарламента по вопросам брексита и экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт написал, что «европейские ценности осаждаются со всех сторон», сообщает Daily Express. Среди «проблемных» для ценностей Европы стран он перечислил Россию, Турцию, Венгрию, Польшу, а также Белоруссию.
«Россия и Турция, Венгрия и Польша, Мориа и Минск. Европейские ценности осаждаются со всех сторон, а ЕС медлит с действиями. Конференция о будущем Европы сейчас нужна как никогда», — написал у себя в Twitter представитель Европарламента по вопросам брексита и бывший премьер Бельгии Ги Верхофстадт.
Как отмечает Daily Express, речь идёт о росте беспокойства и политических кризисах по всей Европе. В минувшую среду многие из 13 тысяч беженцев из греческого лагеря Мориа остались без крова, после того как в лагере произошёл пожар. В столице Белоруссии Минске были задержаны десятки женщин, требовавших освобождения одного из лидеров оппозиции Марии Колесниковой.
Издание пишет, что Верхофстадт упомянул Венгрию, поскольку премьер страны Виктор Орбан намеревается консолидировать в своих руках как можно больше власти. Что касается Польши, то, по словам Верхофстадта, в стране растут евроскептические, а также праворадикальные настроения.
Также упоминается и Россия, отмечает Daily Express: Владимир Путин рассматривает Восточную Европу как зону российского влияния и доминирования. Как пишет издание, Москва по-прежнему обладает определённым рычагами политического и экономического влияния в восточноевропейских государствах.
Посольство России в Вашингтоне прокомментировало заявление главы Командования глобального удара ВВС США генерала Тимоти Рэя о российской «угрозе», предложив коллегам из Вашингтона не раздувать антироссийские настроения в обществе.
В текущем учебном году не зафиксирован рост числа школьников, находящихся на семейном обучении. Всего такую форму обучения выбрали около 10 тысяч семей. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на заместителя министра просвещения России Виктора Басюка.
Победительница чемпионата Европы 2019 года Софья Самодурова принесла извинения болельщикам за то, что снялась с произвольной программы на контрольных прокатах сборной России, которые проходили в Москве.
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка своего двоюродного брата, действующего чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, с американцем Джастином Гэтжи.
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб.
Ситуацию с кредитом Белоруссии нельзя рассматривать как вмешательство в дела республики, также как и говорить о возможном повторении сценария с кредитом Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.