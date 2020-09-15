Daily Express: экс-премьер Бельгии пожаловался на обилие угроз для европейских ценностей

Представитель Европарламента по вопросам брексита и экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт написал, что «европейские ценности осаждаются со всех сторон», сообщает Daily Express. Среди «проблемных» для ценностей Европы стран он перечислил Россию, Турцию, Венгрию, Польшу, а также Белоруссию.

«Россия и Турция, Венгрия и Польша, Мориа и Минск. Европейские ценности осаждаются со всех сторон, а ЕС медлит с действиями. Конференция о будущем Европы сейчас нужна как никогда», — написал у себя в Twitter представитель Европарламента по вопросам брексита и бывший премьер Бельгии Ги Верхофстадт.

Как отмечает Daily Express, речь идёт о росте беспокойства и политических кризисах по всей Европе. В минувшую среду многие из 13 тысяч беженцев из греческого лагеря Мориа остались без крова, после того как в лагере произошёл пожар. В столице Белоруссии Минске были задержаны десятки женщин, требовавших освобождения одного из лидеров оппозиции Марии Колесниковой.

Издание пишет, что Верхофстадт упомянул Венгрию, поскольку премьер страны Виктор Орбан намеревается консолидировать в своих руках как можно больше власти. Что касается Польши, то, по словам Верхофстадта, в стране растут евроскептические, а также праворадикальные настроения.

Также упоминается и Россия, отмечает Daily Express: Владимир Путин рассматривает Восточную Европу как зону российского влияния и доминирования. Как пишет издание, Москва по-прежнему обладает определённым рычагами политического и экономического влияния в восточноевропейских государствах.