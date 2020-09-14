SVT: «всё серьёзно» — шведские тюрьмы переполнены, тысячи преступников остались на свободе

Шведские тюрьмы оказалась настолько переполнены, что власти страны были вынуждены в два раза увеличить срок пребывания преступников на свободе в период между судом и отбыванием наказания, передаёт SVT. Как отмечает канал, это приводит к росту риску того, что преступники, оставшиеся на свободе, — даже если суд счёл их неопасными — могут совершить новые правонарушения.

Шведские тюрьмы настолько переполнены, что Шведская государственная служба исполнения наказаний и пробации была вынуждена увеличить срок, во время которого осуждённые преступники могут находиться на свободе в промежуток между судом и началом отбывания наказания. На протяжении долгого времени этот срок составлял 50 дней, однако теперь у многих преступников есть возможность провести на свободе 100 дней, прежде чем они должны будут прибыть в тюрьму.

ЙОАКИМ РИНГХАММАР, глава подразделения Шведской государственной службы исполнения наказаний и пробации: Причина, по которой мы изменили временные рамки, связана исключительно с ситуацией со свободными местами. Сам факт того, что мы решили увеличить этот срок — это, конечно, проблема. Даже несмотря на то, что мы собираемся отказаться от этой практики, как только это станет возможным. Однако сейчас мы не видим никаких других вариантов.

Статистические данные, предоставленные SVT Шведской государственной службы исполнения наказаний и пробации, показывают, что количество приговорённых к тюремным срокам преступников, которые остаются на свободе, за последние годы увеличилось.

Самая высокая цифра находящихся на свободе осуждённых за период, охватываемый статистикой, — почти 2700 человек — относится к июлю этого года.

ЙОАКИМ РИНГХАММАР: Всё очень серьёзно. На данный момент мы столкнулись с притоком клиентов, которых заметно больше, чем пару лет назад. Мы занимаемся строительством — 700 новых мест за последние два года — но этого не хватает.

Выдача разрешения преступнику оставаться на свободе в период между судом и отбыванием наказания нужна для того, чтобы человек успел уладить некоторые дела — например, взять длительный отпуск на работе. Однако здесь также присутствуют и большие риски.

ЙОАКИМ РИНГХАММАР: Разумеется, с увеличением этого срока с 50 до 100 дней растут и риски.

Решение относительно того, можно ли считать приговорённых настолько неопасными, что их можно выпустить на свободу до прибытия в тюрьму, принимают суды. Однако бывали случаи, когда в этот период нахождения на свободе совершались новые преступления.

ЙОАКИМ РИНГХАММАР: Каждое преступление — это удар по доверию к правосудию. И если речь идёт о серьёзных преступлениях, преступлениях против человека, то это, конечно, ужасно.

Дата выхода в эфир 12 сентября 2020 года.