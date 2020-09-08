Bild: из-за пандемии немецкий автопром оказался на грани масштабных сокращений

03:00
Директор «Самбо-70» рассказал, что Загитова и Медведева могли вместе вести «Ледниковый пеирод»
Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал новость о том, что олимпийская чемпионка Алина Загитова станет соведущей Алексея Ягудина на шоу «Ледниковый период» Первого канала.
03:00
Собянин оценил возможность второй волны коронавируса в России
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе выступления на Московском финансовом форуме оценил возможность второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
03:00
Посольство России в Нигерии проверяет информацию о похищении моряков
Посольство России в Нигерии проверяет информацию о возможном захвате пиратами россиян в Гвинейском заливе.
03:00
Эксперт прокомментировал снижение цены на нефть марки Brent
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал RT данные торгов, согласно которым цена на нефть марки Brent впервые с конца июня опустилась ниже $40 за баррель.
03:00
Сидорова призналась, что не чувствует конкуренции на чемпионате России
Победительница чемпионата России по лёгкой атлетике в секторе прыжков с шестом Анжелика Сидорова заявила, что не чувствует конкуренции на внутренней арене.
03:00
Ефремова поместили в СИЗО №5
Актёра Михаила Ефремова, приговорённого к восьми годам колонии за смертельное ДТП, поместили в СИЗО №5, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.
03:00
Лукашенко рассказал, что будет, если «рухнет Лукашенко»
Если бы «рухнул Лукашенко», следом «покатилась бы» и Белоруссия. Об этом в интервью RT и другим российским СМИ заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
03:00
В брянском «Динамо» назвали точное число заболевших коронавирусом
В клубе Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Динамо» Брянск заявили, что 11 футболистов основного состава сдали положительный тест на коронавирус.
03:00
Белорусские оппозиционеры Кравцов и Родненков вышли на связь
Исполнительный секретарь координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков вышли на связь с советом, они находятся на Украине.
03:00
Лукашенко оценил роль Telegram-каналов в координации протестов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT и другим российским СМИ прокомментировал использование Telegram-каналов для вмешательства во внутренние дела республики.
03:00
Посол России сообщил о скором визите Матвиенко в Белоруссии
Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев в ходе выступления на мероприятии, посвящённом памяти жертв блокады Ленинграда, сообщил о скором визите председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Белоруссию.
03:00
Тарпищев: Медведев и Рублёв заслужили четвертьфинал US Open
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился своими ожиданиями от поединка россиян Даниила Медведева и Андрея Рублёва в четвертьфинале Открытого чемпионата США.
03:00
Лукашенко прокомментировал ситуацию с Колесниковой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT и другим российским СМИ прокомментировал ситуацию с членом координационного совета оппозиции Марией Колесниковой.
03:00
Собянин рассказал, когда забудут про пандемию
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 забудут через полтора года.
03:00
В Азербайджане число случаев коронавируса достигло 37 557
В Азербайджане число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 37 557.
03:00
Шубенков стал трёхкратным чемпионом России в беге на 110 м с барьерами
Сергей Шубенков одержал победу на чемпионате России по лёгкой атлетике в забеге на 110 м с барьерами, которая для него стала третьей в карьере.
03:00
Собянин рассказал о действиях при росте случаев коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе выступления на Московском финансовом форуме рассказал о действиях столичных властей в случае роста числа случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Умяров: хотел бы поиграть в Европе, но об этом стоит задумываться немного позже
Полузащитник московского «Спартака» и молодёжной сборной России Наиль Умяров рассказал о желании попробовать свои силы в европейском чемпионате.
03:00
Умяров не считает себя и партнёров по «молодёжке» звёздами российского футбола
Полузащитник московского «Спартака» и молодёжной сборной России Наиль Умяров рассказал о своём отношении к лестным эпитетам в свой адрес и в адрес своих партнёров по национальной команде.
03:00
Су-27 перехватил самолёты-разведчики США и Швеции над Балтийским морем
Российский истребитель Су-27 поднимался на перехват самолётов-разведчиков США и Швеции над Балтийским морем, сообщает Национальный центр управления обороной России.
03:00
Силуанов спрогнозировал спад ВВП России в конце года
Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что падение российской экономики по итогам текущего года составит менее 4%.
03:00
Глава Минфина рассказал о ситуации с безработицей в России
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал о ситуации с безработицей в стране.
03:00
FIDE объявила, что турнир претендентов возобновится 1 ноября
Международная шахматная федерация (FIDE) объявила, что прерванный из-за пандемии коронавируса турнир претендентов в Екатеринбурге будет возобновлён 1 ноября.
03:00
Сидорова превзошла Исинбаеву по количеству побед на чемпионатах России
Чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова одержала победу на чемпионате России по лёгкой атлетике в Челябинске.
03:00
Госпогранкомитет Белоруссии прокомментировал ситуацию с Колесниковой
Представители Государственного пограничного комитета Белоруссии оценили сообщения о возможном нахождении представителя координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой в Мозырском погранотряде в Гомельской области.
03:00
В Госдуме прокомментировали позицию США по «Северному потоку — 2»
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус о том, что Германии пора пересмотреть своё отношение к проекту газопровода «Северный поток — 2».
03:00
Fitch улучшило прогноз для экономики России в 2020 году
Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз для российской экономики по итогам 2020 года, следует из сентябрьского выпуска обзора Global Economic Outlook.
03:00
МиГ-29 перехватил самолёт ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Российский истребитель МиГ-29 перехватил самолёт норвежских ВВС над Баренцевым морем. Об этом проинформировали в Национальном центре управления обороной России.
03:00
В Ижевске прошёл командный Кубок России по боксу
Сборная Приволжского федерального округа стала победителем командного Кубка России по боксу в Ижевске.
03:00
Мишустин рассказал о восстановлении экономики России после пандемии
Премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума рассказал о восстановлении экономики России после пандемии коронавируса.
03:00
Газизов прокомментировал возвращение Атаманенко в «Спартак»
Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал назначение Александра Атаманенко коммерческим директором клуба.
03:00
«Спартак» объявил о возвращении Атаманенко на пост коммерческого директора
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о назначении нового коммерческого директора.
03:00
Премьер Украины прокомментировал подземные протесты шахтёров
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал подземные протесты шахтёров в Днепропетровской области.
03:00
Роспотребнадзор: опасность завоза чумы из Монголии в Россию отсутствует
В Роспотребнадзоре сообщили, что опасность заноса или завоза возбудителя чумы с территории Монголии в Россию отсутствует.
03:00
Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака» перед матчем с ЦСКА
Форвард московского футбольного клуба «Спартак» Александр Кокорин приступил к тренировкам в общей группе команды накануне матча седьмого тура Российской премьер-лиги с ЦСКА.
03:00
США призвали Германию пересмотреть отношение к «Северному потоку — 2»
Германии пора пересмотреть своё отношение к проекту газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус.
03:00
Ефремова отправят на карантин в СИЗО
В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве заявили, что актёр Михаил Ефремов, осуждённый на восемь лет лишения свободы по делу о смертельном ДТП, отправится на карантин в следственный изолятор.
03:00
Синицина и Кацалапов не выступят на контрольных прокатах сборной России
Чемпионы Европы по фигурному катанию Виктория Синицина и Никита Кацалапов не примут участия в контрольных прокатах сборной России.
03:00
Число случаев заболевания коронавирусом в Белоруссии достигло 73 208
В Белоруссии число выявленных случаев коронавирусной инфекции увеличилось за сутки на 177 и достигло 73 208.
03:00
Мурашко назвал число пациентов с COVID-19 на интенсивной терапии
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко в ходе рабочего визита в Архангельск назвал число пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, находящихся в палатах интенсивной терапии.
03:00
Онищенко раскритиковал идею длинных новогодних каникул
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко высказал мнение о недопустимости десятидневных новогодних праздников в нынешних экономических условиях.
03:00
Столтенберг прокомментировал задержания оппозиционеров в Белоруссии
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе переговоров с министрами иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы и Польши прокомментировал задержания оппозиционеров в Белоруссии.
03:00
В Турции ношение масок в общественных местах стало обязательным
МВД Турции объявило, что в общественных местах страны теперь стало обязательным ношение масок.
03:00
Ягудин показал видео репетиции с Загитовой для «Ледникового периода»
Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал отрывок репетиции телевизионного шоу «Ледниковый период» с участием олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
03:00
В Карелии проверяют сообщения о падении женщины с ребёнком из маршрутки
В Карелии проверяют сообщения о падении женщины с маленьким ребёнком из маршрутки.
03:00
Умяров: у нас в молодёжке первый Дивеев, а не второй Рамос
Полузащитник московского «Спартака» и молодёжной сборной России Наиль Умяров рассказал, сравнивают ли в команде защитника ЦСКА Игоря Дивеева с капитаном «Реала» и сборной Испании Серхио Рамосом из-за высокой результативности в матчах отбора на молодёжное Евро-2021.
03:00
В Татарстане отчитались о ходе вакцинации против гриппа
Замглавы татарстанского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина заявила, что в Татарстане уже израсходовали половину первой партии вакцины против гриппа, доставленную в регион в конце августа.
03:00
Посол Германии 9 сентября прибудет в МИД России
Посол Германии в России Геза Андреас фон Гейр в среду, 9 сентября, прибудет в российский МИД для беседы. Об этом Интерфаксу сообщили в германском посольстве.
03:00
Умяров рассказал, чем отличаются его функции в «Спартаке» и молодёжке
Полузащитник московского «Спартака» и молодёжной сборной России Наиль Умяров рассказал, чем отличаются его функции на поле в играх за клуб и национальную команду.
03:00
Путин поручил своевременно выделять средства Иркутской области
Российский лидер Владимир Путин поручил министру финансов Антону Силуанову своевременно выделять средства для Иркутской области, пострадавшей от наводнений.