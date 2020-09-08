Bild: из-за пандемии немецкий автопром оказался на грани масштабных сокращений

Пандемия коронавируса в Германии особенно сильно сказалась на автопроме, пишет Bild, ссылаясь на исследование Института немецкой экономики. Ожидается, что экономические трудности приведут к масштабным сокращениям рабочих мест: в связи с этим правительство ФРГ планирует выделить индустрии дополнительную помощь.

Пандемия коронавируса в Германии особенно сильно затронула автомобильную индустрию, пишет Bild, ссылаясь на исследование, проведённое Институтом немецкой экономики.

Учёные заявили, что индустрии придётся пойти на корректировки персонала. Как отмечает издание, иными словами, это означает, что автомобильную промышленность ждут масштабные сокращения рабочих мест. Кроме того, впервые за многие годы автоиндустрия перестала вносить вклад в рост немецкой экономики и быть её главным мотором.

В анализе Института немецкой экономики отмечается, что пандемия оказала негативное влияние на глобальные цепочки поставок автомобилей ввиду резкого падения предложения. Теперь же автоиндустрия сталкивается с нехваткой спроса: в таких условиях её восстановление будет проходить медленно.

Как сообщает Bild, 8 июля состоится онлайн-саммит по автомобильной индустрии, участие в котором примут Ангела Меркель, главы регионов, представители от отрасли и профсоюзов. Отмечается, что ещё до начала встречи партия ХСС потребовала выделения дополнительной помощи для ключевой немецкой промышленной отрасли.