FAZ: немецкий автопром переживает крупнейший спад в истории объединённой Германии

За минувший апрель общий биржевой индекс автомобильной промышленности в ФРГ упал на 85,4 пункта, сообщает Frankfurter Allgemeine. Издание отмечает, что такого резкого спада не было со времён объединения Германии: в связи с этим, правительство, представители индустрии и профсоюзов обсудят меры помощи отрасли в грядущий понедельник.

В правительстве Германии идёт дискуссия по поводу объёмов помощи автомобильной индустрии, пишет Frankfurter Allgemeine. В частности, обсуждается возможность выплаты премий за реализацию автомобилей.

Согласно опросу, проведённому мюнхенским Институтом экономических исследований, положение немецкой автоиндустрии значительно ухудшилось. Биржевой индекс всей автомобильной отрасли в апреле просел на 85,4 пункта. Как отмечает издание, такого падения в истории объединённой Германии ещё не было.

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет рассчитывает на то, что правительство согласует специальную программу экономической помощи для автомобильной индустрии, которая придаст отрасли импульс при возобновлении производства. При этом некоторые немецкие партии (в частности, «Зелёные) выступают против премий за покупку автомобилей. В качестве альтернативы, член партии Джем Оздемир предложил выплачивать компаниям премии за проданные электромобили. Экономический эксперт Моника Шнитцер поддержала идею, отметив, что премии должны подстёгивать технологический прогресс.

При этом представители земель, на территории которых находятся крупные автоконцерны, выступили за введение премий за реализацию, отмечает Frankfurter Allgemeine. Свою позицию они собираются озвучить на специальной встрече в грядущий понедельник, на которой соберутся представители от отрасли, политики и профсоюзов.