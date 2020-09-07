Немецкий вирусолог: коронавирус может не исчезнуть и через три года

Немецкий вирусолог Хенрик Штрик предупредил о том, что коронавирус не исчезает, и может сохраниться и через три года, пишет The Independent. По словам учёного, людям необходимо приспособить свой образ жизни под новые условия: соблюдать социальную дистанцию, носить маски и избегать массовых мероприятий.

Коронавирус не исчезает и будет сохраняться на протяжении последующих трёх лет, пишет The Independent, ссылаясь на заявление немецкого вирусолога Хенрика Штрика.

По словам учёного, в будущем неизбежны новые вспышки инфекции, а потому общество должно приспосабливаться к новому образу жизни, чтобы не допустить взрывного роста заражений. «Вирус не исчезает. Теперь он стал частью нашей повседневной жизни», — приводит издание слова Штрика.

При этом Штрик отметил, что очень важно остановить массовые мероприятия, поскольку они могут спровоцировать массовые вспышки заболеваний. Кроме того, вирусолог призвал соблюдать другие меры предосторожности, такие как социальное дистанцирование и ношение защитных масок.

Штрик также заявил, что изобретение вакцины было «вероятным», однако предостерёг от излишнего оптимизма по её поводу, пишет The Independent. По мнению учёного, важным элементом в борьбе с вирусом может стать формирование коллективного иммунитета.