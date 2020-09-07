Немецкий вирусолог: коронавирус может не исчезнуть и через три года
Коронавирус не исчезает и будет сохраняться на протяжении последующих трёх лет, пишет The Independent, ссылаясь на заявление немецкого вирусолога Хенрика Штрика.
Коронавирус не исчезает и будет сохраняться на протяжении последующих трёх лет, пишет The Independent, ссылаясь на заявление немецкого вирусолога Хенрика Штрика.
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