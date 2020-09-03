Hürriyet Daily News: Анкара обсудила с Москвой Сирию и Ливию

В российской столице состоялись двухдневные российско-турецкие переговоры по ситуации в Сирии и Ливии, пишет Hürriyet Daily News. Как сообщает издание, возглавлявший на переговорах турецкую делегацию замминистра иностранных дел Турции Седат Онал заявил, что стороны договорились продолжать совместные усилия, направленные на урегулирование конфликтов в этих странах. Вместе с тем, по словам чиновника, турецкие дипломаты выразили российским коллегам недовольство в связи с недавним визитом в Москву представителей сирийских курдов.

Российские и турецкие дипломаты провели в Москве двухдневные переговоры, посвящённые конфликтам в Сирии и Ливии, сообщает Hürriyet Daily News со ссылкой на официальное заявление МИДа Турции. Как пишет издание, отправленную в российскую столицу турецкую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал.

По данным HDN, по итогам переговоров господин Онал заявил, что для обеспечения устойчивого режима прекращения огня в Ливии будет крайне важно провести «демилитаризацию» города Сирт на севере этой страны, а также муниципалитета Эль-Джуфра в её центральной части. Подчеркнув, что детали процесса демилитаризации ещё только предстоит определить, дипломат вместе с тем отметил, что Турция уже поддержала шаги сформированного под эгидой ООН в формате «5+5» Объединённого военного комитета, в рамках которого контактируют стороны ливийского гражданского конфликта.

По словам Онала, в ходе переговоров Турция и Россия решили продолжить совместные усилия, направленные на политическое урегулирование конфликта в Ливии. Турецкая сторона при этом подчеркнула важность запуска «инклюзивного внутриливийского диалога» под эгидой ООН, а также — реализации резолюций берлинской конференции по Ливии, отметил чиновник.

Сформированное в 2015 году — через четыре года после свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи — правительство Ливии с апреля 2019 года ведёт конфликт с силами «полевого командира» Халифы Хафтара, говорится в материале HDN. Благодаря поддержке Турции ливийским властям удалось переломить ход конфликта в свою пользу, однако они продолжают выступать за мирное урегулирование конфликта, в котором погибли более тысячи человек, пишет турецкое издание. 21 апреля правительство объявило о перемирии и заявило о необходимости демилитаризовать Сирт и Эль-Джуфру, призвав провести в следующем марте новые выборы, однако 27 апреля вооружённые силы Ливии сообщили, что силы, лояльные Хафтару, нарушили режим прекращения огня.

Как поведал замминистра иностранных дел Турции, по вопросу Сирии турецкие дипломаты обсудили с российскими коллегами ситуацию в северо-восточном регионе Идлиб, а также проблемы с организацией совместного патрулирования в созданной там «зоне деэскалации». По словам Онала, стороны договорились продолжать совместные шаги по поддержанию режима прекращения огня, действующего в регионе с марта. Москва и Анкара также обсудили результаты третьего раунда переговоров Конституционного комитета в Сирии в Женеве, подчеркнув важность «сохранения темпа» в движении к мирному урегулированию и необходимость продвигать астанинский процесс, добавил Онал.

Как уточняется в материале HDN, Россия и Турция в марте этого года подписали протокол с призывом к сторонам сирийского конфликта «прекратить любые военные действия у линии соприкосновения в зоне деэскалации Идлиб». В протоколе говорилось, что с 15 марта российские и турецкие войска начнут совместное патрулирование участка трассы М4 от населённого пункта Трумба, находящегося в 2 км к западу от города Саракиб, до посёлка Айн аль-Хабр.

Вооружённые силы сирийских властей и их союзники уже давно продолжают «осаду» Идлиба, и в прошлом перемирия в регионе регулярно нарушались, подчёркивает автор материала. Турция же, как пишет журналист, предпринимает шаги по защите местного гражданского населения и «устранению террористических элементов».

По словам господина Онала, на переговорах в Москве турецкие дипломаты также выразили российским коллегам возражения по поводу недавнего визита «террористов из Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной самообороны», которые, по мнению Анкары, «скрываются под личиной так называемого Сирийского демократического совета». Турецкая сторона, в частности, заявила, что такие визиты не принесут никакой пользы для политического единства и территориальной целостности Сирии.

В рамках своей «террористической кампании» против Анкары, длящейся уже больше 30 лет, Рабочая партия Курдистана, которую власти Турции, США и ЕС считают террористической организацией, уничтожили 40 тыс. человек, в том числе женщин и детей, подчёркивается в материале HDN. Как отмечает обозреватель издания, Отряды народной самообороны курдов представляют собой лишь «сирийский придаток» РПК.