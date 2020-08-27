Hürriyet: открытие газового месторождения усилит позицию Турции на переговорах с Россией

Открытие Турцией крупного газового месторождения в Чёрном море укрепит позиции Анкары на будущих переговорах в области энергетики с Россией и Ираном, пишет Hürriyet Daily News со ссылкой на заявление бывшего посла Турции в Катаре Митхата Ренде. Вместе с тем, хотя дипломат и считает, что наличие подобного источника газа и является большим преимуществом, он не окажет серьёзного влияния на внешнюю политику Турции.

Недавнее открытие Турцией крупнейшего в истории месторождения природного газа в Чёрном море укрепит позиции Анкары на будущих газовых переговорах с Россией и Ираном, пишет Hürriyet Daily News со ссылкой на заявление бывшего посла Турции в Катаре Митхата Ренде.

«Начиная со следующего года мы будем опять обсуждать с Россией поставки природного газа. Мы также проведём переговоры с Ираном в 2025 году. Когда мы раньше подписывали долгосрочные соглашения, наши позиции не были сильными, — отметил дипломат. — Наш уровень потребления быстро рос, и нам нужно было заручиться гарантиями на будущее. Поэтому в ходе переговоров у нас была не особо сильная позиция, и они могли продавливать свою точку зрения».

Однако с новым месторождением, по мнению Ренде, положение Турции в этом плане станет значительно прочнее.

«Хотя это месторождение и покрывает лишь третью частью от объёма потребления газа Турцией, сам факт его открытия укрепит её позиции в будущих контрактных переговорах», — считает посол.

На прошлой неделе президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция открыла самое крупное месторождение природного газа в Чёрном море, объём которого составляет 320 млрд кубометров. Кроме того, турецкий лидер подчеркнул, что согласно предварительной информации, обнаруженные запасы газа — это лишь часть ещё более крупного месторождения в этом районе.

Вместе с тем Ренде не считает, что подобное открытие серьёзно изменит внешнюю политику Анкары, в то время как сотрудничество с Россией будет продолжаться. При этом, согласно имеющимся данным, в 2019 году Турция импортировала 45,21 млрд кубометров газа. Доля России в импорте составила 33,6%, в то время как Ирана — 17,1%.

«Важно то, что месторождение уменьшило зависимость от иностранных источников на треть. Но, конечно, остаётся ещё один вопрос: каково будет положение этого источника в энергетической корзине? Сможем ли мы осуществить запланированные инвестиции в возобновляемые источники энергии?.. Они тоже важны. Но в любом случае позиция Турции усилится как в плане грядущих переговоров, так и в плане использования местных энергоресурсов, — подчеркнул Ренде. — Это даст Турции большое преимущество».