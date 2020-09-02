Bild: протесты в Берлине «утратили невинность» из-за вмешательства правых радикалов

Представители полиции предупреждают, что протесты против коронавирусных ограничений в Берлине всё больше подпадают под влияние правых сил. По их словам, протестное движение окончательно «утратило невинность». Радикальные группы близки к тому, чтобы полностью взять верх над этими демонстрациями и использовать их в целях разжигания ненависти и вражды, сообщает немецкий таблоид Bild.

Кто участвует в протестах против коронавирусных ограничений в Германии — скептически настроенные граждане или по-настоящему опасные люди? По версии немецкого таблоида Bild, протесты всё больше смещаются вправо.

По данным профсоюза немецкой полиции, протестное движение против государственных мер, нацеленных на борьбу с коронавирусом, сейчас радикализуется. После того как начались первые демонстрации, в протестном движении укоренилось влияние праворадикальных групп, рассказал журналистам заместитель председателя полицейского профсоюза Германии Йорг Радек. По его мнению, «правые сейчас полностью захватывают движение».

Ещё на прошлой неделе всё было совершенно иначе, подчёркивает издание. Тогда глава ведомства по защите конституции Томас Хальденванг утверждал, что правым радикалам не удалось взять верх над происходящими демонстрациями.

Однако с прошлых выходных коронавирусное протестное движение окончательно «утратило невинность», считает Радек. «Теперь уже никто не может сказать, что он просто сочувствующий. Каждый, кто сейчас ещё участвует в этом, должен задать себе вопрос, хочет ли он объединиться с правыми радикалами и связать своё личное беспокойство в связи с коронавирусным кризисом с враждебными демократии целями экстремистов», — подчеркнул представитель профсоюза немецкой полиции.

Ведомство по защите конституции в Нижней Саксонии также обеспокоено намеченной на 12 сентября демонстрацией противников коронавирусных мер в Ганновере. Опыт Берлина показал, что праворадикальные силы используют подобные мероприятия в своих целях, отметил руководитель ведомства Бернхард Виттхаут в беседе с немецкими журналистами.

«Это не безобидные демонстрации. Здесь в среду протестующих проникают люди и группы, которые используют эту возможность для расшатывания нашего государства», — уверен Виттхаут. Он отметил, что в Берлине праворадикальные силы могли беспрепятственно распространять листовки, а также подчеркнул, что граждане не должны становиться «инструментами радикалов».

В свою очередь, Радек видит здесь параллели с развитием враждебного исламу движения Pegida. Там всё тоже начиналось с недовольства политическими решениями в сочетании с высокой восприимчивостью к влиянию правых.

Председатель центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер раскритиковал тенденцию к росту антисемитизма в не имеющих ничего общего с реальностью теориях заговора, которые сознательно подогреваются многими участниками коронавирусных протестов. «Когда вина за пандемию приписывается, например, Ротшильдам, это синоним для евреев», — отмечает Шустер.

По его мнению, ответственность за такое развитие несут правые и ультраправые группы, которые смешиваются с протестующими. «Разумеется, не все, кто в субботу вышел на демонстрацию в Берлине, расисты или антисемиты, — признаёт Шустер. — Однако они с ними объединились».

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, однако, не считает, что берлинские демонстрации против коронавирусных мер отражают настроения по всей стране. «Мы видим по результатам опросов, и я чувствую это на мероприятиях, что в целом наша политика пользуется большой поддержкой, — заявил Шпан в интервью немецкому телеканалу ZDF. — Эти кадры нельзя воспринимать как общее настроение в стране». Он понимает, что многие разочарованы, «но вопрос в том, какое разочарование оправдывает такую ненависть», заключает Bild, цитируя слова министра здравоохранения Германии.