Das Erste: на митинге в Берлине требовали отмены карантинных мер и отставки правительства

На состоявшемся в минувшую субботу митинге в центре Берлина собралось примерно 38 тыс. человек, сообщает Das Erste. Участники демонстрации требовали отменить все меры, принятые в связи с пандемией коронавируса, а также выступили за отставку правительства. Вечером группа протестующих попыталась штурмовать здание рейхстага: всего в результате столкновений с полицией было задержано 300 человек.

Праворадикалы, «граждане рейха», отрицатели коронавируса, противники вакцинации и простые семьи: в минувшую субботу на улицы Берлина вышло около 38 тыс. противников политики правительства ФРГ в отношении пандемии коронавируса, сообщает Das Erste.

Как отмечает издание, большинство демонстрантов были настроены мирно, однако обстановка несколько раз накалялась. На улице у посольства России дошло до столкновений толпы с полицией. Ближе к вечеру группа протестующих попыталась штурмовать здание рейхстага.

Многие политики были возмущены такими действиями, отмечает Das Erste. «Здание рейхстага является местом работы нашего парламента и символическим центром нашей демократии. Его использование радикалами и экстремистами в своих целях неприемлемо», — приводит издание слова министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера. Депутат от партии «Зелёных» Константин фон Нотц назвал штурм бундестага «отвратительным» поступком. Действия радикалов осудил также и глава МИД ФРГ Хайко Маас.

По мнению главы немецкого объединения правоохранителей Себастьяна Фидлера, подобные демонстрации являются идеальной средой для радикализации. Фидлер отметил, что на демонстрации «противники демократии» замешались в ряды обычных граждан. Согласно данным представителя Сената Берлина по внутренним делам Андреаса Гайзеля, на субботней демонстрации полицией было задержано 300 человек.

Как сообщает Das Erste, после того как дневная демонстрация была разогнана полицией из-за несоблюдения социальной дистанции, к вечеру демонстранты вновь собрались в центре Берлина у Колонны Победы. Участники протеста требовали отмены всех законов, принятых в связи с пандемией коронавируса, а также отставки правительства.

По словам Андреаса Гайзеля, единственное, что объединяло всех участников демонстрации — недовольство мерами, принятыми в связи с коронавирусом. Гайзель подчеркнул, что диалог с правыми экстремистами и «гражданами рейха» невозможен: всем прочим недовольным правительство должно объяснить свой процесс принятия решений.

Издание напоминает, что власти Берлина изначально планировали отменить митинг, ввиду того что массовое собрание людей представляет собой повышенный риск для здоровья. Однако высший административный суд Берлина разрешил проведение демонстрации, отметив, что её участники предоставили «конкретный набор мер гигиены».