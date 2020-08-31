Вице-президент бундестага: субботние протесты в Берлине дискредитируют немецкую демократию

Предпринятая во время субботних протестов в Берлине попытка штурмовать здание рейхстага является «неприемлемым происшествием», считает вице-президент бундестага Клаудия Рот. По её мнению, участвовавшие в протестах правые радикалы рассчитывали дискредитировать немецкую демократию. При этом Рот отметила, что у граждан есть право на митинги, однако не тогда, когда они означают нападки на демократию и угрожают здоровью людей.

Произошедшая в ходе субботних протестов в Берлине попытка штурмовать здание рейхстага является «неприемлемым происшествием», заявила в своём интервью для Deutschlandfunk вице-президент немецкого бундестага и депутат от партии зелёных Клаудия Рот.

«В 75-летнюю годовщину освобождения от национал-социалистического террора невыносимо видеть перед зданием парламента людей с флагами Германской империи», — заявила Рот.

По мнению Рот, глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер недооценивает ситуацию: необходимо признать, что в Германии есть проблема с правым экстремизом, и заняться ей куда более плотно. «Бундестаг — это символ. Стратегия праворадикалов заключается в том, чтобы, во-первых, посеять страх среди населения и угрожать меньшинствам, во-вторых — поставить под сомнение нашу историю. В-третьих, они рассчитывают дискредитировать наши демократические институты», — приводит издание слова политика. При этом Рот отвергла идею усиления охраны бундестага, подчеркнув, что парламент является открытым местом, принимающим граждан со всех уголков света.

Как отметила Клаудия Рот, она признаёт, что недовольство политикой правительства в период пандемии выражают не только правые радикалы. По её словам, голоса таких людей необходимо принимать всерьёз, поскольку это соответствует принципу свободы слова. Однако Рот подчеркнула, что эти люди должны понимать, вместе с кем они выходят на протест. «Право на демонстрации существует. Однако, когда к ним призывает НПД или АдГ, когда очевидна попытка правых экстремистов эксплуатировать право на митинги, тогда необходимо задуматься, с кем вы выходите на марш», — отметила депутат. Рот подчеркнула, что свобода мнения и право на митинги остаются в полной силе, но не тогда, когда они становятся нападками и угрозой для демократии и здоровья людей.