El País: вспышка вируса Западного Нила в Испании привела к первой жертве

03:00
Ханданович считает, что во второй тайме «Интер» должен был лучше держать мяч
Вратарь «Интера» Самир Ханданович высказался о поражении команды в финале Лиги Европы от «Севильи» (2:3).
03:00
Неизвестна судьба ещё 38 человек из пострадавшего подъезда в Ярославле
Остаётся неизвестной судьба ещё 38 человек, которые зарегистрированы в пострадавшем от взрыва газа подъезде жилого дома в Ярославле.
03:00
Навас отметил вклад Лопетеги в завоевание «Севильей» трофея Лиги Европы
Капитан «Севильи» Хесус Навас прокомментировал успех своего клуба в финале Лиги Европы с «Интером» (3:2).
03:00
Шесть из последних 11 финалов ЛЕ выиграли клубы с испанскими тренерами
Испанец Хулен Лопетеги пополнил когорту футбольных людей, выигрывавших еврокубок и как игрок, и как тренер.
03:00
«Интер» в четвёртый раз проиграл в финале еврокубкового турнира
Миланский футбольный клуб «Интер» в четвёртый раз потерпел поражение в финалах европейских клубных турниров.
03:00
«Севилья» в третий раз в своей истории выиграла финал ЛЕ, уступая в счёте
Испанская «Севилья» в третий раз в своей истории завоевала трофей Лиги Европы, уступая в счёте по ходу финального матча.
03:00
«Севилья» сыграет в Суперкубке УЕФА
Испанский футбольный клуб «Севилья» в шестой раз сыграет в Суперкубке УЕФА.
03:00
Режим ЧС городского уровня объявлен в Ярославле после взрыва газа
Режим чрезвычайной ситуации городского уровня был объявлен в Ярославле после того, как один человек погиб и четверо пострадали в результате взрыва газа в жилом доме.
03:00
В Британии число случаев коронавируса превысило 323 тысячи
В Великобритании число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 323 313.
03:00
«Севилья» выиграла Лигу Европы в шестой раз
Испанский футбольный клуб «Севилья» в шестой раз выиграл Лигу Европы УЕФА.
03:00
«Севилья» победила «Интер» в финале Лиги Европы
Испанская «Севилья» одержала победу над миланским «Интером» в финале Лиги Европы УЕФА.
03:00
Экс-сотрудника спецназа США заподозрили в шпионаже в пользу России
Бывший сотрудник спецназа США задержан по подозрению в работе на российскую разведку, сообщает пресс-служба американского Минюста.
03:00
«Торонто» одержал третью победу над «Бруклином» в серии плей-офф НБА
Клуб «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Бруклин Нетс» в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
03:00
Тихановская не намерена баллотироваться в случае новых выборов
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не планирует баллотироваться на пост главы государства в случае назначения новых выборов. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Белсат».
03:00
В финале ЛЕ впервые за пять лет было забито четыре мяча за первый тайм
Испанская «Севилья» и миланский «Интер» забили четыре мяча на двоих в первом тайме финала Лиги Европы УЕФА.
03:00
В Москве за сутки скончались десять пациентов с коронавирусом
Ещё десять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 4720, сообщили в оперштабе.
03:00
Де Йонг стал первым в истории автором двух голов головой в финале еврокубкового турнира
Нидерландский нападающий испанского клуба «Севилья» Люк де Йонг стал автором уникального достижения в финалах европейских клубных турниров.
03:00
МЧС отправляет к месту ЧП в Ярославле спецоборудование и спасателей
Диагностический комплекс «Струна» будет направлен в Ярославль для проверки технического состояния пострадавшего от взрыва газа дома, передаёт Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС.
03:00
Годин стал шестым игроком в истории, забивавшим в финалах ЛЧ и ЛЕ
Защитник миланского «Интера» Диего Годин повторил уникальное достижение в финалах европейских клубных турниров.
03:00
Экипаж МКС изолировался в российском сегменте
Экипаж Международной космической станции (МКС) перешёл в российский сегмент и закрыл люки. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на госкорпорацию «Роскосмос».
03:00
Навальную предупредили о риске ухудшения состояния мужа при перелёте
Супруга Алексея Навального Юлия подписала заявление с просьбой о транспортировке мужа, в котором указала, что предупреждена о вероятности ухудшения его состояния при перелёте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Омской области.
03:00
«Севилья» пропустила первой в третьем финале Лиги Европы подряд
Испанский футбольный клуб «Севилья» раньше соперников пропустил мяч в свои ворота в третьем финале Лиги Европы УЕФА подряд.
03:00
Лукаку продлил рекордную голевую серию в Лиге Европы
Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку продлил свою рекордную голевую серию в Лиге Европы УЕФА.
03:00
Экс-замглавы ФСИН обвинили в хищении 95 млн рублей при постройке СИЗО
Следователи предъявили бывшему заместителю директора ФСИН Олегу Коршунову обвинение в хищении почти 95 млн рублей бюджетных средств, выделенных на строительство СИЗО в Крыму.
03:00
«Бордо» и «Нант» не выявили победителя в первом матче нового сезона Лиги 1
«Бордо» и «Нант» сыграли вничью в матче первого тура французской Лиги 1.
03:00
В Белоруссии возбудили дела против 46 граждан за насилие в отношении силовиков
В Белоруссии «за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел возбуждены уголовные дела в отношении 46 граждан».
03:00
Футболисты «Рубина» добирались до отеля в Москве на такси
Игроки и тренерский штаб казанского футбольного клуба «Рубин» по прилёте в Москву на матч четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА были вынуждены добираться до отеля на такси.
03:00
Лавров провёл переговоры с главой МИД Швеции
Глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Швеции Анн Линде.
03:00
Самедов считает, что «Спартак» не попадёт в топ-3 по итогам сезона
Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Александр Самедов поделился мнением о нынешней команде.
03:00
Уголовное дело возбуждено после обрушения в жилом доме в Ярославле
Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения части многоквартирного жилого дома в Ярославле, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
03:00
В Ленобласти появятся новые экотропы
В Ленинградской области появятся новые экологические маршруты.
03:00
Стали известны составы «Севильи» и «Интера» на финал Лиги Европы
Испанский футбольный клуб «Севилья» и миланский «Интер» определились со стартовыми составами команд на финал Лиги Европы УЕФА.
03:00
В Минске проходит акция оппозиции «Цепь покаяния»
В Минске проходит акция оппозиции «Цепь покаяния», участники которой выстраиваются цепочкой через весь город.
03:00
Самедов рассказал о причинах конфликтов в «Спартаке» после завоевания чемпионства
Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Александр Самедов рассказал, почему после чемпионского сезона в команде стали возникать конфликты.
03:00
В ЕС анонсировали заседание комиссии по СВПД в Вене
В Вене 1 сентября состоится заседание комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
03:00
Юран объяснил, какие страны выиграют от упрощения процесса смены футбольного гражданства
Бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран предположил, что упрощение смены спортивного гражданства сыграет на руку небольшим сборным.
03:00
Бышовец привёл Фернандеса в качестве положительного примера натурализации
Известный тренер Анатолий Бышовец назвал положительный пример натурализации в сборной России.
03:00
Иммунолог оценил вероятность второй волны COVID-19
Иммунолог, заведующий лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, профессор Михаил Костинов оценил вероятность второй волны COVID-19.
03:00
Колосков предположил, что упрощённая смена футбольного гражданства будет выгодна только клубам
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков объяснил, как упрощённые правила натурализации игроков скажутся на российском футболе.
03:00
Источник сообщил о ликвидации открытого горения в доме в Ярославле
В десятиэтажном жилом доме в Ярославле открытое горение после взрыва бытового газа ликвидировали. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
03:00
Квят рад проведению этапа «Формулы-1» в России со зрителями
Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят поделился ожиданиями от домашнего этапа «Формулы-1» — Гран-при России, который станет первой гонкой сезона, на которую будут допущены зрители.
03:00
Боярский рассказал об Энтине
Актёр Михаил Боярский рассказал о поэте Юрии Энтине, который отмечает своё 85-летие.
03:00
В Ростовской области рассказали о работе по предоставлению квартир обманутым дольщикам
До конца 2020 года в Ростовской области предоставят квартиры почти 500 обманутым дольщикам.
03:00
Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля
Экономист, специалист по производным финансовым инструментам, трейдер срочного рынка, главный портфельный управляющий инвестиционного фонда «КТ» Вячеслав Зайченко оценил ситуацию с курсом рубля.
03:00
В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выразил надежду, что пандемия коронавирусной инфекции завершится менее чем за два года.
03:00
Экс-тренер сборной России Хиддинк возглавил сборную Кюрасао
Нидерландский специалист Гус Хиддинк возглавил сборную Кюрасао по футболу.
03:00
Эксперт оценил влияние пандемии на экономику
Президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев оценил влияние пандемии COVID-19 на экономику.
03:00
Эксперт оценила ситуацию с дистанционным обучением в школах
Эксперт в области образования Наталья Чеботарь оценила ситуацию с дистанционным обучением в школах.
03:00
В Ставропольском крае рассказали о работе по организации детского питания школьников
Ставропольский край получит субсидию в размере 580 млн рублей для обеспечения школьников горячим питанием, заявил глава регионального Минобразования Евгений Козюра.
03:00
Диетолог дала рекомендации по борьбе с лишним весом
Врач-диетолог Елена Соломатина дала рекомендации по борьбе с лишним весом.