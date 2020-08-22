El País: вспышка вируса Западного Нила в Испании привела к первой жертве

Вспышка вируса Западного Нила (ВЗН) в испанской провинции Севилья привела к первому летальному исходу, пишет El País. 77-летний житель муниципалитета Ла-Пуэбла-дель-Рио, поступивший в отделение интенсивной терапии, умер от вирусного менингоэнцефалита, вызванного укусом комара.

Крупнейшая на данный момент вспышка ВЗН в автономной области Андалусия, в состав которой входит провинция Севилья, поразила уже 35 человек в двух муниципалитетах, находящихся на берегу реки Гвадалквивир, — Кориа-дель-Рио и Ла-Пуэбла-дель-Рио.

Вирус Западного Нила спровоцировал вспышку вирусного менингоэнцефалита в этих двух населённых пунктах, поскольку из-за близости реки там обитает большое количество комаров. Более того, в этом году из-за обилия весенних дождей популяция комаров в этих муниципалитетах выросла на 30% по сравнению с 2019 годом, пишет издание со ссылкой на Биологическую станцию Доньяны.

По данным властей Андалусии, из 35 заболевших 32 человека уже были госпитализированы, причём шестеро находятся в отделении интенсивной терапии.

Средний возраст инфицированных — 60 лет, причём среди заражённых больше мужчин (71%), чем женщин (29%).

Как поясняется в статье, вирус путешествует по миру с помощью перелётных птиц. Их кусают комары, которые потом, в свою очередь, передают болезнь лошадям и людям также с помощью укусов.

Смертность от вируса составляет 0,1% от числа инфицированных. В 1% случаев болезнь сопровождается воспалением оболочек и вещества головного мозга (менингоэнцефалитом), в 20% случаев — высокой температурой, а в 80% случаев протекает бессимптомно, отмечает El País со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.