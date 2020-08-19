Independent: бывший инженер рассказал о создании Apple секретного iPod для правительства США

Бывший разработчик программного обеспечения Apple Дэвид Шейер сообщил, что корпорация тайно работала над созданием кастомного iPod для Министерства энергетики США, пишет The Independent. Как предположил участвовавший в разработке инженер, на гаджете был установлен аналог счётчика Гейгера и специальный скрытый раздел для хранения данных.

Корпорация Apple совместно с правительством США работала над созданием «секретного модифицированного iPod», сообщает The Independent со ссылкой на бывшего разработчика программного обеспечения Apple Дэвида Шейера.

Проработавший в корпорации 18 лет американец рассказал, что в 2005 году директор iPod Software поведал ему о «специальном задании». Так, совместно с двумя инженерами крупного оборонного подрядчика США Bechtel Шейер должен был работать над созданием iPod со специальным оборудованием и невозможностью обнаружения записанных на него данных.

«Это не было сотрудничеством с компанией Bechtel, подразумевающим контракт и оплату, это была услуга, тайно оказанная Apple министерству энергетики», — приводит издание слова Шейера.

По словам инженера, всего четыре человека в корпорации знали о секретном задании и подробности того, как будут использоваться кастомные гаджеты. Кроме того, Шейер утверждает, что документального подтверждения существования проекта нет, поскольку его обсуждение всегда осуществлялись лично.

Бывший сотрудник Apple признался, что не знает наверняка, какое оборудование было установлено в iPod. Однако Шейер полагает, что это был счётчик Гейгера. Так, будучи замаскированным под музыкальный плеер, он бы не вызывал вопросов в ходе проверки общественного места на предмет радиоактивного загрязнения.

Кроме того, Шейер утверждает, что инженеры создали возможность записи данных на устройство, а также скрытый раздел, которым можно управлять отдельно от основных функций iPod. Таким образом, неосведомлённые о проекте люди не заметили бы хранящиеся на гаджете данные.

Как передаёт The Independent, для модификации был выбран iPod пятого поколения, так как Apple не использовала цифровую подпись операционной системы для этого гаджета, что упростило модификацию программного обеспечения.