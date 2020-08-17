Times: под угрозой интернет-кабели — Ирландию обеспокоили российские подлодки у её западного побережья

У западного побережья Ирландии были замечены российские подводные лодки, пишет The Times со ссылкой на ирландские Силы обороны. Как подчёркивается в материале издания, эксперты убеждены, что субмарины российского ВМФ пытаются получить доступ к подводным интернет-кабелям в разведывательных целях, однако Ирландия не сможет пресечь российские посягательства в одиночку.

В командовании Сил обороны Ирландии убеждены, что у западного побережья страны в рамках «расширения Москвой своего присутствия в Атлантике» проводят операции российские субмарины, сообщает британская The Times. По данным газеты, такие выводы ирландцев основаны как на данных разведки, так и на ряде недавно произошедших инцидентов, которые «указывают на присутствие в водах, патрулируемых ирландскими ВМС, российских подводных судов». Как сообщили изданию «военные источники» в Ирландии, речь идёт о подводных лодках проекта «Палтус», переброшенных из Чёрного моря в Балтийское.

Присутствие в ирландских водах субмарин представляет собой серьёзную проблему для Сил обороны Ирландии, поскольку у них нет средств не только для того, чтобы отслеживать перемещение проходящих мимо подлодок, но и для того, чтобы их обнаруживать, подчёркивает обозреватель The Times. Кроме того, отдельные опасения вызывает угроза, которую подлодки представляют для подводных интернет-кабелей, передающих данные между Европой и Америкой — высказываются, в частности, предположения, что российские субмарины размещают рядом с ними специальные устройства для слежки за интернет-коммуникациями, отмечает журналист.

Как напоминает автор материала, в 2019 году ирландские органы правопорядка уже «вели наблюдение» за офицерами российской военной разведки и обнаружили, что те определяют местоположение точек, в которых кабели выходят на берег. Службы безопасности Ирландии тогда заявляли, что Россия намеревается воспользоваться этим, чтобы отслеживать обмен данными через эти кабели.

Бывший оператор гидроакустической станции в составе ВМС США Аарон Эмик рассказал в интервью The Times, что Россия и раньше пыталась получить доступ к подводным коммуникационным кабелям, и этому имеются документальные подтверждения. «Я лично видел, как они агрессивно разыскивали подводные кабели, подключались к ним и проводили с ними различные манипуляции в Норвежском море. А учитывая, какими средствами Россия обладает сегодня, она может больше не ограничиваться прибрежными районами», — цитирует его британское издание.

По словам Эмика, Москва вложила серьёзные средства в разработку специального подводного флота, базирующегося на Кольском полуострове и имеющего на вооружении миниатюрные субмарины, которые используются для спецопераций. «Они рыскают в Норвежском море, проводя манипуляции с коммуникационным оборудованием в наступательных целях. А Ирландия находится для этой пары шпионских подлодок очень даже в пределах досягаемости», — пояснил он.

Согласно информации, имеющейся у The Times, в прошлом месяце вдоль западного побережья Ирландии совершили пролёт российские военные самолёты, на перехват которых были направлены силы ВВС Великобритании; сообщалось, в частности, что над ирландским графством Керри на протяжении двух часов кружил российский Ту-142МР. Как указывают эксперты по военной авиации, эта модификация Ту-142 предназначена для того, чтобы поддерживать связь с подлодками при помощи специальной тросовой антенны длиной 5 км, которую самолёт выпускает в полёте. Таким образом, не исключено, что российский борт выходил на связь с проплывавшей рядом российской же подлодкой, говорится в материале The Times.

Поскольку Ирландия не имеет возможности оборонять своё воздушное пространство самостоятельно, воздушное прикрытие для страны обеспечивает британская авиация, несмотря на то, что никаких официальных соглашений по данному вопросу Лондон и Дублин не подписывали, пишет автор статьи. Как напоминает журналист, после того, как глава ВВС Соединённого королевства заявил о том, что Россия проявляет по всей Европе «авантюризм», Великобритания «направила на защиту своих интересов на море» девять противолодочных самолётов.

По мнению консультанта по оборонным вопросам Деклана Пауэра, Ирландии следует пересмотреть свою политику в плане защиты важнейших инфраструктурных объектов. «Ирландия не может в одиночку оборонять основную инфраструктуру, но мы могли бы вступить во взаимодействие с другими странами, которые это делать в состоянии. Ирландская экономика в наше время зависит от связанности с Европой и США, поэтому правительству придётся что-то сделать, чтобы эту связанность защитить», — заявил Пауэр в беседе с журналистом The Times.