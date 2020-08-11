Times: Европе всё сложнее сохранять нейтралитет в новой холодной войне США и Китая

Центральной темой турне госсекретаря США Майка Помпео по Центральной Европе станет противостояние Вашингтона и Пекина, нейтралитета в котором до сих пор старались придерживаться европейские лидеры, пишет The Times. При этом несмотря на ухудшение репутации США в Европе в последние годы, далеко не все страны готовы поддержать Китай.

Во вторник госсекретарь США Майк Помпео приступил к своему «антикитайскому» турне по Центральной Европе, в рамках которого политик посетит Чехию, Словению, Австрию и Польшу, сообщает The Times.

Как отмечает издание, через три десятилетия после окончания холодной войны Европа вновь стала полем для конкуренции в борьбе за мировое господство — на этот раз между США и Китаем. Несмотря на то что до сих пор большинство европейских лидеров старались не выбирать ни одну из сторон, им становится всё сложнее сохранять нейтралитет.

При этом репутация Соединённых Штатов в Европе серьёзно пострадала в последнее время. Значительный урон восприятию страны европейцами нанесло «неадекватное отношение Вашингтона к пандемии», о чём свидетельствуют данные Европейского совета по международным отношениям.

Кроме того, как показал опрос, проведённый гамбургским фондом Körber Foundation, методы администрации президента Дональда Трампа наказания «непокорных союзников», таких как Германия, при восхвалении «образцовых учеников», таких как Польша, привели к обратным результатам. В частности, в настоящий момент немцы склонны отдавать предпочтение Китаю, несмотря на то что ещё три года назад рядовые граждане без сомнения поддержали бы США.

Тем не менее The Times отмечает, что турне Помпео наглядно демонстрирует, что реальная картина является далеко не такой уж чёрно-белой, и для США в Европе ещё не всё потеряно. Так, некоторые признаки указывают на то, что маятник может качнуться в направлении Вашингтона.

Наиболее остро конкуренция между соперничающими супердержавами наблюдается в Чехии, которую Помпео посетит первой. Несмотря на то что чешское правительство разделилось на два лагеря, в последнее время поддержка в адрес Пекина ослабла после разоблачения различных китайских схем оказания влияния на научные круги и средства массовой информации.

В начале года мэр Праги Зденек Гржиб расторг договор о партнёрстве с Пекином из-за пункта, который, по его словам, заставил бы его «высказаться против независимости Тибета и Тайваня». Позже семья председателя чешского сената Ярослава Кубера заявила, что угрозы со стороны китайского посольства в связи с его предстоящей поездкой на Тайвань сыграли свою роль в его внезапной смерти от сердечного приступа.

Ожидается, что Помпео использует это преимущество, чтобы добиться победы в тендере на строительство нового блока АЭС «Дукованы» одной из ведущих американских электротехнических компаний Westinghouse Electric. Тендер считается испытанием геополитической лояльности Чехии, так как на победу в нём также претендуют Россия и Китай.

«Помпео, безусловно, захочет обсудить ядерный тендер, — приводит издание слова заместителя председателя комитетов по внешней политике и обороне чешского парламента Яна Липавского. — Победитель тендера будет обладать значительным политическим влиянием».

Однако обратить внимание стоит не только на те страны, которые посетит госсекретарь США, но и на те, которые отсутствуют в маршруте Помпео. Так, «явным упущением» The Times называет Венгрию, премьер-министра которой с энтузиазмом воспринимал Трамп, несмотря на то что Виктор Орбан пользуется финансовой поддержкой Китая.

При этом отмечается, что Помпео учится на «горьком опыте» — в прошлом году он стал первым госсекретарём США, посетившим Будапешт с 2011 года, только для того, чтобы Орбан заявил, что Венгрия не может полагаться в своей безопасности лишь на НАТО.

Политическая поддержка Венгрией Китая и кредиты, получаемые им оттуда, означают, что поездка в Будапешт, по словам профессора политологии Ратгерского университета Дэниела Келемена, «подорвёт центральную тему визита Помпео в регион».

Тем не менее в Белом доме не готовы так просто отступиться от Венгрии. Так, американский посол в стране Дэвид Корнштейн продолжает восхвалять Орбана и в то же время спорить со своим китайским коллегой относительно истоков пандемии.

Не столь однозначна картина и в Германии. Несмотря на агрессивную политику Трампа в отношении страны, немецкие власти идут по пути ужесточения политики по отношению к Китаю. В конце июля министр иностранных дел Хайко Маас объявил о приостановке действия соглашения о взаимной выдаче преступников с Гонконгом. Пекин в ответ обвинил Берлин в «серьёзном нарушении международного права» и «грубом вмешательстве во внутренние дела Китая».

Кроме того, как напоминает The Times, немецкие чиновники недавно намекнули, что Германия может вытеснить китайскую телекоммуникационную компанию Huawei из участия в конкурсе на получение контракта на создание сетей 5G в стране.