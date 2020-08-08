NBC: генпрокурор Нью-Йорка потребовала распустить NRA за «мошенничество»

Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс предъявила иск четырём руководителям Национальной стрелковой ассоциации (NRA). Она обвинила их в присвоении $64 млн и призвала к полному закрытию организации, сообщает NBC.

Четырём ведущим руководителям Национальной стрелковой ассоциации (NRA) было предъявлено обвинение в масштабных случаях мошенничества — перенаправлении 64 миллионов долларов некоммерческой организации в свою «личную свинку-копилку».

ЛЕТИЦИЯ ДЖЕЙМС, генпрокурор штата Нью-Йорк: За все эти годы обмана и неправомерного поведения мы добиваемся и требуем полного роспуска NRA.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс призывает к отставке Уэйна Лапьера, который возглавляет NRA на протяжении почти 30 лет и является самой публичной фигурой организации. В судебном иске говорится, что он потратил более 500 тысяч долларов на отдых на Багамах и свыше 3 миллионов долларов на заказ элитных автомобилей, оплачивал услуги парикмахера и косметолога для жены и выхлопотал себе договор о выплатах по окончании службы, оцениваемый в сумму 17 миллионов долларов, без одобрения совета директоров.

В ответ Лапьер пообещал дать бой. По его словам, «это антиконституционная, преднамеренная атака, призванная разрушить NRA». Группа выступила с собственным иском, обвинив генпрокурора, которая является членом Демократической партии, в «узурпации власти» и в попытке заработать политические очки перед грядущими выборами.

NRA потратила более 54 миллионов во время электорального цикла 2016 года. И в прошлом месяце ассоциация поддержала выдвижение президента Трампа на второй срок.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Я думаю, то, что случилось, — это ужасная вещь. На мой взгляд, NRA должна перебраться в Техас, где она будет жить хорошо и счастливо.

ГЕЙБ ГУТЬЕРРЕЗ, корреспондент NBC News: Кроме того, сегодня генпрокурор округа Колумбия также выдвинул иск против NRA за неправомерное использование благотворительных средств. Оба иска являются гражданскими, а не уголовными.

Дата выхода в эфир 06 августа 2020 года.