Fox News: американские левые нашли ещё одного «российского агента» — NRA

Американские демократы продолжают «истерить» по поводу «внедрения» России в США, сообщает Fox News. По данным канала, на этот раз они подхватили ничем не подтверждённые заявления о том, что Москва якобы проникла в Национальную стрелковую ассоциацию США, которая занимается защитой интересов владельцев огнестрельного оружия.

ТАКЕР КАРЛСОН, ведущий Fox News: Наши СМИ уже вдоволь повеселились, продвигая ничём не подкреплённые утверждения об отношениях между Россией и Трампом. Но вот вам ещё одна история, о которой вы, возможно, ещё не слышали: утверждается, что россияне каким-то непонятным образом ещё и внедрились в NRA*.

А у нас сегодня в гостях — Ким Страссел, член редколлегии The Wall Street Journal. Левые теперь так часто заявляют о неприятных им вещах, что в них «проникла Россия», что я уже почти не успеваю их все отслеживать. Но всё-таки, разъясните нам, пожалуйста, эту чокнутую теорию заговора.

КИМ СТРАССЕЛ, член редколлегии WSJ: Важнее всего в этой истории, Такер, — то обстоятельство, что продвигают её, по всей видимости, те же самые люди, от которых мы слышали заявления о «досье» (с «компроматом» на Трампа. — ИноТВ). Как вы и сами помните, предвыборный штаб Клинтон подрядил компанию Fusion GPS собрать такое досье; компания навыдумывала для этого досье совершенно фантастических утверждений и сразу же после этого обратилась в ФБР, чтобы добавить этим утверждениям правомерности, — несмотря на то что ни один пункт досье не был подкреплён какими-то фактами и доказано ничего не было. Ну а когда ФБР объявило об открытии расследования, все сразу стали воспринимать этот документ всерьёз.

Сейчас же ситуация следующая: те же самые люди, то есть Fusion GPS, а конкретнее — Гленн Симпсон, глава этой компании, пытается убедить комитет палаты представителей по делам разведки и не только его в истинности их утверждений о том, что в NRA, я цитирую, «проникли русские», что они внедрились в руководство организации и что они отмывали через NRA деньги, которые в 2016 году пошли на оказание помощи Трампу. Никаких доказательств этого у Симпсона нет — однако, как видим, СМИ погнались за этой историей, и теперь вдруг появилось множество статей и сюжетов, где также делаются подобные утверждения, но нет ни толики доказательств.

ТАКЕР КАРЛСОН: Среди левых есть очень умные люди, и некоторые из них умеют посмотреть на себя со стороны. Возможно, кто-нибудь заявил: «Может быть, это всё — массовая истерия, раз уж на всё, что нам не по нраву, на любое народное движение, с которым мы не согласны, мы реагируем, сразу же вешая собак на каких-то невидимых диверсантов из России? Может быть, мы свихнулись?» Такого никто не говорил?

КИМ СТРАССЕЛ: Нет — по крайней мере, я такого не слышала. Ведь всё-таки, как мы оба знаем, сейчас существует большой интерес к тому, чтобы отыскать какую-то связь между Россией и предвыборным штабом Трампа, посеять мысль о том, что на каждом углу у нас происходят какие-то гнусности. И это всё очень тревожно, поскольку нет ни капли доказательств, которые бы это подтвердили.

Гленн Симпсон что-то сказал, давая показания в конгрессе, назвал по имени каких-то совершенно случайных россиян — но не смог ни предоставить какие-либо доказательства передачи денег, ни назвать имена членов NRA, которые эти деньги якобы получили. И тем не менее мы видим, как газеты — к примеру, издания, принадлежащие издательству McClatchy, — продолжают публиковать статьи, придавая подобным утверждениям достоверности. Как вообще NRA… Сама организация прямым текстом это опровергла, как и все лица, замешанные в это дело. Но, по-видимому, всё, что в наши дни нужно, — это придумать теорию заговора и подкрепить её достоверность при помощи конгрессменов-демократов, а следом она внезапно становится правомерной.

ТАКЕР КАРЛСОН: Наши лидеры стали неуправляемыми — в эмоциональном плане. Они ведут себя как дети. Вообще-то, это пугает, а ещё — сильно влияет на обстановку. Спасибо вам, Ким, что нам всё объяснили, приятно слышать с вашей стороны глас разума.

Дата выхода в эфир 23 марта 2018 года.

* NRA — Национальная стрелковая ассоциация США, занимающаяся лоббированием законов в пользу владельцев огнестрельного оружия (прим. ИноТВ).

