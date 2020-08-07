Independent: Борис Джонсон настаивает на возвращении учащихся в школы ради восстановления экономики

Британский премьер Борис Джонсон настаивает на том, что школьники к сентябрю уже должны вернуться в школу для того, чтобы помочь таким образом восстановлению страны от коронавирусного кризиса, пишет The Independent.

«Мы вернём всех учеников в их школы. Это также будет очень, очень важно для восстановления экономики в целом», — сказал он во время поездки в город Уоррингтон.

Британский премьер также заявил о наличии «реальных признаков силы британской экономики».

Этот комментарий Джонсона, как отмечает издание, ставит его на путь возможного столкновения с профсоюзами преподавателей, которые предупредили правительство о необходимости подготовить план Б.

А учёные уже отметили, что нынешние уровни тестирования и отслеживания контактов в Британии недостаточны для предотвращения второй волны коронавируса после возобновления работы школ.

Кроме того, Банк Англии прогнозирует, что восстановление британской экономики будет проходить медленнее, чем предполагалось изначально. Это прогноз, как отмечает издание, рушит все надежды на V-образное восстановление экономических показателей Соединённого Королевства.