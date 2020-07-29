Euronews: снова под замок — европейцы не против жёстких мер и масок в случае второй волны коронавируса

Результаты опроса, проведённого Euronews в партнёрстве с Redfield & Wilton Strategies, свидетельствуют, что жители Европы не исключают повторного введения карантина, если ситуация с коронавирусом будет продолжать ухудшаться. Исследование также показало, что 70% респондентов в Испании, Италии и Франции считают маски эффективным средством борьбы с коронавирусом.
Нынешним летом жители Старого Света наслаждаются лишь относительной свободой: каждое европейское государство в зависимости от эпидемиологической ситуации ослабляет или усиливает ограничительные меры. Ответом на беспрецедентную чрезвычайную ситуацию — пандемию коронавируса — стали режим самоизоляции и карантин, что для многих оказалось непростым испытанием. На фоне угрозы второй волны инфекции, нависшей над континентом, готовы ли европейцы снова оказаться под замком? Euronews в партнёрстве с Redfield & Wilton Strategies провёл опросы в ряде европейских стран.
Что касается карантина, его повторное введение считают вполне вероятным порядка 40% опрошенных немцев, итальянцев, французов и испанцев. При этом в Германии 38% респондентов решительно одобряют жёсткие ограничительные меры, если таковые понадобятся ради победы над коронавирусом. Ещё 32% не против такого подхода. Во Франции с карантином, так или иначе, согласны 54%. В Италии и Испании — 60% .
Поинтересовались мы и отношением европейцев к защитным маскам как к одной из мер борьбы с распространением коронавируса. Исследование показало, что по этому вопросу в Европе особых разногласий нет. Жители четырёх стран выступают за ношение масок в общественных местах. Во Франции и Испании решительно поддерживают эту меру 58%. В Италии и Германии 48% и 46% соответственно. 11% опрошенных немцев против ношения масок. Так же категорично настроены лишь 2% французов и итальянцев.
Более 70% респондентов в Испании, Италии и Франции считают маски эффективным средством борьбы с коронавирусом. С этим не спорит 61% немцев.
Результаты проведённого опроса могут представлять интерес для правительств европейских стран, всё ещё живущих в режиме антикризисного управления. Впрочем, эта картина может измениться в зависимости от развития ситуации, как в целом на континенте, так и в отдельно взятой европейской стране.
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