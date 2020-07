NI: агрессия соперников США мобилизовала союзников Вашингтона, несмотря на провалы Трампа

Хотя соперничающие с Америкой «ревизионистские державы» вроде России, Китая или Ирана и пытаются заверить весь мир, что они смогли без серьёзных потерь пережить вызванный пандемией коронавируса глобальный кризис, эти утверждения далеки от реальности, пишет в статье для The National Interest профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев. На самом деле ситуация в этих странах довольно сложная, подчёркивается в статье — но благодаря их «агрессивному» поведению Вашингтону удалось наконец сплотить своих союзников, даже несмотря на все внешнеполитические провалы администрации Трампа.

Многие представители американского внешнеполитического истеблишмента в последние годы постоянно жалуются на то, что Америка, по их мнению, всё больше утрачивает былое влияние на мировой арене. «Подобно стареющему спортсмену, разглядывающему поблёкшие трофеи, они с тоской вспоминают те времена, когда Соединённые Штаты намного опережали всех своих соперников», — пишет на страницах The National Interest профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев. Они также выражают всё больше опасений, что геополитические соперники вскоре и вовсе вытеснят Вашингтон с мировой арены. Однако эти страхи безосновательны, уверен автор: Соединённые Штаты по-прежнему «существенно опережают всех акул в океане», несмотря на все промахи администрации Трампа.



«Они уверены, что провалы периода президентства Трампа и те ошибки, которые мы допустили в условиях кризиса общественного здравоохранения, заставили мир окончательно потерять веру в Америку. В то время как такие ревизионистские державы, как Китай, Россия и Иран, продолжают набирать вес в ключевых регионах — в Азии, Европе и на Ближнем Востоке», — говорится в статье. Но все эти страхи не соответствуют действительности, подчёркивает автор. По его мнению, в реальности успехи основных соперников Америки совсем не такие блестящие, как это пытаются представить, а Соединённые Штаты даже в эпоху Трампа «остаются незаменимой страной и ведущей державой в мире».



Глобальный кризис, который спровоцировала пандемия коронавируса, окончательно разрушил две иллюзии, которые долгое время лелеяли представители внешнеполитического сообщества, отмечается в статье. Первая иллюзия заключалась в том, что те вызовы, которые несёт с собой коронавирус, будут способствовать международному сотрудничеству и устранят конкуренцию на мировой арене — то есть, что они подтолкнут к формированию «глобального альянса» для совместной борьбы с этим опасным заболеванием. Вторая иллюзия — это общие надежды на то, что в процессе борьбы с вирусом такие страны, как Россия, Китай и Иран, «снизят уровень своей враждебности» и тоже включатся в процесс международного сотрудничества. Однако в настоящее время всё происходит наоборот, подчёркивает автор.



«Несмотря на тот ущерб, который нанесли западные санкции и который теперь усугубился под воздействием коронавируса и короткой нефтяной войны с Саудовской Аравией, Россия не продемонстрировала ни малейшего желания покинуть территорию Украины, отказаться от вмешательства в западные выборы (включая предвыборную кампанию, которая разворачивается в Соединённых Штатах в настоящий момент) и положить конец своему присутствию в Сирии, Ливии и Венесуэле», — пишет The National Interest. Напротив, Россия стремится использовать негативные последствия пандемии и нестабильность на международной арене, чтобы «ещё активнее бросать вызов интересам Америки по всему миру», говорится в статье.



В то время как Китай поспешил воспользоваться моментом, чтобы расширить свои претензии и присутствие на спорных морских территориях в Южно-Китайском море, а также усилить контроль над Гонконгом и Синьцзяном. А Иран, который автор также относит к числу враждебных США «ревизионистских государств», продолжает оказывать поддержку режиму Асада в Сирии и шиитским боевикам в Ираке, невзирая на драматические последствия пандемии, отмечается в статье.



Власти этих трёх стран заявляют, что все «страшные потрясения», которые внезапно обрушились в 2020 году на страны Запада, стали для Москвы, Пекина и Тегерана лишь временными помехами — и что благодаря оперативно принятым мерам им удалось ограничить масштабы ущерба и даже встать на путь восстановления, поясняет автор. Кроме того, СМИ этих стран сосредоточились на освещении множества проблем, с которыми сталкивается Запад в его борьбе с коронавирусом, но при этом «обходят молчанием те потери, которые понесли их собственные страны», сообщает The National Interest.



Между тем реальная картина «остаётся неутешительной», подчёркивается в статье: «Сегодня Россия слаба как никогда прежде с тех пор, как к власти пришёл Владимир Путин. В 2020 году российская экономика сократится на пять процентов, а Министерство экономики открыто признаёт, что рост ВВП страны начнёт восстанавливаться только после 2022 года». При этом падение мировых цен на нефть, перенасыщение рынка энергоресурсов в совокупности с падением глобального спроса на фоне пандемии приведёт к тому, что в течение следующих нескольких лет России «придётся мириться к бюджетным дефицитом и опустошать свои резервы, которые могут закончиться уже в 2024 году», предупреждает автор.



Масштабные «национальные проекты», которые, как надеялся президент Владимир Путин, должны были дать толчок для развития российской экономики, тоже приходится откладывать — теперь сроки их завершения перенесены вместо 2024-го на 2030 год, говорится в статье. Кроме того, из-за стагнации в экономике и роста бюджетного дефицита «цена новой гонки вооружений и военных кампаний на территории иностранных государств может оказаться слишком высокой, что ограничит способность Москвы проводить её интервенции по всему миру», пишет The National Interest.



В то время как в Китае пандемия спровоцировала первый экономический спад с 1976 года. Однако даже не коронавирус стал причиной долгосрочных проблем, которые назревают в Пекине «за блестящей ширмой», подчёркивается в статье: «Рост уровня долга, теневая экономика, строительные и инфраструктурные проекты внутри и за пределами Китая, которые притягивают избыточную рабочую силу и мощности, но не вносят вклад в экономический рост, пузырь на рынке недвижимости, рост безработицы — всё это указывает на уязвимость китайской экономики, включая способность наращивать военный потенциал и использовать экономические инструменты, чтобы оказывать воздействие на другие страны».

Зарубежные инвестиции, объёмы которых в Китае сократились ещё в 2019 году, после начала пандемии вообще практически иссякли, говорится в статье — и особенно теперь, когда китайское правительство обеспокоилось оттоком капитала из страны. Более того, низкие темпы роста могут спровоцировать в скором будущем «общественные волнения, которые станут серьёзным испытанием для всё более хрупкой политической системы Китая», предостерегает автор.



Между тем Иран, который «всегда был самой слабой из этих трёх ревизионистских держав», серьёзно пострадал от американских санкций: объёмы экспорта иранской нефти сократились с 2,5 млн баррелей в день до всего 100 тыс. баррелей. Это крайне негативно отражается на экономике страны и благосостоянии жителей, особенно учитывая, что правительство «допустило массу ошибок на начальном этапе пандемии, которая нанесла Ирану тяжёлый урон», подчёркивается в статье: «Режим продолжает тратить средства на свои имперские авантюры, провоцируя рост недовольства в обществе». Тегеран также заплатил очень высокую цену за свою ядерную программу, которая до сих пор не принесла ему никаких значимых результатов, отмечает The National Interest.



Конечно, и Соединённые Штаты тоже серьёзно пострадали от коронавируса, при этом администрация Трампа также допустила множество просчётов, констатирует автор. Однако Америка является обладательницей мировой резервной валюты, а её экономическая и финансовая системы по-прежнему служат «опорами глобальной системы», подчёркивается в статье: «Несмотря на раны, нанесённые Америкой самой себе, в её распоряжении всё ещё остаются региональные партнёрства, которые позволяют Вашингтону создавать коалиции, способные сбалансировать амбиции России, Китая и Ирана».



Более того, пандемия привнесла в актуальную повестку дня новые вопросы, которые ранее не обсуждались: Соединённые Штаты, Япония и союзники в Европе заговорили о необходимости «отвязать» свои экономики от Китая и переориентировать цепочки поставок, говорится в статье. «Если в 2017 году Си Цзиньпина считали ответственным мировым лидером, который сможет управлять международным либеральным порядком вместо Дональда Трампа, то сегодня никто больше не рассматривает Китай как мягкую державу — особенно после событий в Гонконге и Синьцзяне», — пишет The National Interest. При этом Россия и Иран до сих пор не могут освободиться от западных санкций, отмечает автор.



В итоге сегодня эти «ревизионистские державы» не смогли приблизиться к тому, чтобы «вытеснить» Соединённые Штаты с мировой арены и завоевать сферу влияния Вашингтона — более того, их «агрессивная» политика привела к обратному эффекту, подчёркивается в статье. «Они сумели создать то, чего не создали годы угроз и бахвальства Америки — а именно, региональных партнёров, готовых подняться и принять вызовы. Неудивительно, что в частных беседах чиновники НАТО нередко делятся мыслями в духе «Господи, спасибо тебе за Путина», потому что именно действия России стали важнейшим фактором, заставляющим членов альянса увеличивать расходы на оборону и даже соглашаться на развёртывание сил в Восточной Европе», — сообщает The National Interest.



Причём это касается не только союзников по НАТО в Европе, но и других регионов по всему миру, поясняет автор: «Агрессивное поведение Китая в Южно-Китайском море и вдоль спорных границ с Индией укрепило убеждённость в том, что для сдерживания Пекина необходимо региональное сотрудничество и более тесные связи с Соединёнными Штатами в области безопасности. А на Ближнем Востоке страны Персидского залива и Израиль всё больше сближаются, чтобы противостоять агрессии Ирана».



Конечно, всё это вовсе не означает, что Америка сейчас «действует на оптимальной скорости», говорится в статье. Эта сверхдержава до сих пор допускает массу ошибок в борьбе с кризисом общественного здравоохранения, политика Белого дома зачастую непоследовательна, а казна почти пуста, подчёркивает автор. «Но в реальной жизни, чтобы спастись от акулы, вам не нужно быть великим пловцом — вам просто нужно плыть быстрее, чем она. И пока Соединённые Штаты существенно опережают всех акул в океане», — заключает The National Interest.