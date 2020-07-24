NTD: канадцы поражаются толпам американских туристов на Ниагарском водопаде

Жителей Канады удивляет тот факт, что американские туристические суда у Ниагарского водопада заполнены людьми, несмотря на пандемию. Американские компании временно сократили число пассажиров вдвое, однако туристов на борту по-прежнему очень много. В то время как в Канаде ограничения заметно жёстче, а общее число заражений в четыре раза ниже, передаёт NTD.
Канадцы стали замечать, что американские паромы буквально толпами возят туристов к Ниагарским водопадам. При этом в Канаде на 700-местное туристическое судно берут только шестерых пассажиров.
ЖЕНЩИНА: Там слишком многолюдно, мы сфотографировали американский паром. Не думаю, что на таком судне безопасно. Здесь намного лучше.
ЖЕНЩИНА: Когда смотришь, как по-разному заполнены суда, то получаешь представление о Канаде, о нашем государстве и о том, как мы справляемся с пандемией.
Американские паромы принимают на борт в два раза меньше пассажиров, чем до эпидемии. На веб-сайте компаний написано, что на судах соблюдают меры безопасности, требуя от туристов надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.
Во время пандемии в США регистрируют примерно 120 случаев заболевания коронавирусом на десять тысяч жителей. А в Канаде — в четыре раза меньше.
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