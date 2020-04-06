JDM: полиции Квебека позволили на месте штрафовать нарушителей карантина

Полиция Квебека получает новые полномочия, в соответствии с которыми она сможет на месте штрафовать нарушителей режима самоизоляции, в обход специального органа, который рассматривал штрафы, сообщает Le Journal de Montréal. Причём их сумма может доходить аж до 6000 канадских долларов.

В канадском Квебеке ужесточаются меры полиции, принятые в связи с коронавирусом, пишет Le Journal de Montréal.

Так, там постепенно вводится правило, в соответствии с которым полиция может незамедлительно и на месте выписывать штрафы нарушителям карантина. Прежде это был долгий процесс, который требовал рассмотрения штрафа специальным органом.

Новые полномочия полицейским выдают местные органы власти, один район за другим. Полицейские рассчитывают, что это поможет им лучше бороться с нарушениями. Штрафы могут составлять от 200 до 1000 и даже 6000 канадских долларов за несоблюдение социальной дистанции на территории Монреаля и всего Квебека.



Власти призвали граждан обходить стороной какие-либо собрания, как на улице, так и внутри помещений. Также они напомнили, что работать должны только точки с жизненно необходимыми услугами и товарами. А если же простые люди увидят, что эти правила нарушаются, то власти призвали их об этом сообщать, куда следует, пишет Le Journal de Montréal.