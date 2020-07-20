SCMP: китайских «мастеров кун-фу» призвали образумиться и не позорить традиции

Ассоциация ушу Китая призвала граждан, практикующих боевые искусства, прекратить позорить традиции национальных видов единоборств самопиаром и самовольным созданием новых стилей в целях коммерции, пишет South China Morning Post. По данным газеты, обращение ассоциации стало реакцией на распространившиеся в сети видео, где самопровозглашённых «мастеров» китайских стилей побеждают бойцы MMA.

Ассоциация ушу Китая раскритиковала «так называемых мастеров» кун-фу, порекомендовав им прекратить заниматься саморекламой и позорить традиции китайских боевых искусств, сообщает South China Morning Post. По данным газеты, на сайте ассоциации было опубликовано официальное обращение ко всем практикующим единоборства гражданам с призывом поддерживать самодисциплину, прекратить «чрезмерно себя нахваливать», а также воздержаться от прочих нарушений.

По данным SCMP, в ассоциации заметили, что в последнее время «фальшивые мастера» принялись «в целях личного обогащения» самовольно создавать собственные «секты» боевых искусств, назначая себя их лидерами, а также заниматься коммерцией через продвижение «рекламных» боёв, пользуясь популярностью традиционных китайских единоборств. «Это наносит большой вред имиджу традиционных боевых искусств и должно быть полностью запрещено», — говорится в обращении организации.

Ассоциация порекомендовала занимающимся боевыми искусствами не именовать себя титулами вроде «мастер кунфу», «мастер аутентичных единоборств» или «продолжатель традиций», а также не делать себе фальшивых документов или сертификатов, якобы подтверждающих их умения, пишет SCMP.

«Представители различных видов единоборств должны уважать друг друга, общаться между собой в искренней манере, укреплять единство и совместно расти — и не должны оскорблять друг друга или позволять себе клевету и дисрриминацию», — цитирует издание обращение ассоциации. В документе также отмечается, что оценка навыков бойцов должна проводиться только через общепринятые системы степеней мастерства, а создание по собственному почину новых стилей или школ ушу является неприемлемым. Как отмечает корреспондент SCMP, поскольку Ассоциация ушу Китая является официальной управляющей организацией, её обращение можно по сути воспринимать как «директиву».

В китайских соцсетях в последнее время распространяется сразу несколько «вирусных» видеороликов, в которых «так называемые мастера» тайцзицюань терпят сокрушительные поражения в настоящих схватках — причём побеждают их, как правило, бойцы смешанных боевых искусств, говорится в материале SCMP. В частности, в одном из таких роликов 69-летнего мастера Ма Баого отправил в нокаут боец-любитель на 20 лет младше него.

Разоблачением «липовых» мастеров ушу в Китае особенно активно занимается самый популярный в стране боец MMA Сюй Сяодун по прозвищу «Бешеный пёс», который провёл несколько боёв против представителей различных китайских стилей, но в итоге по инициативе властей стал «персоной нон-грата», пишет SCMP.

