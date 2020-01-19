Business Insider: Конор Макгрегор может получить шанс на реванш против Хабиба Нурмагомедова

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор может провести новый поединок против Хабиба Нурмагомедова, пишет Business Insider со ссылкой на слова президента UFC Дэйны Уайта. Издание напоминает, что предыдущий бой спортсменов завершился победой Нурмагомедова в четырёх раундах.
Следующим соперником Конора Макгрегора должен стать Хабиб Нурмагомедов, пишет Business Insider, ссылаясь на слова президента UFC Дэйны Уайта. Отмечается, что это заявление Уайт сделал после недавнего боя Макгрегора против Дональда Серроне, завершившегося победой ирландского бойца. Поединок продлился всего лишь 40 секунд.
По словам Уайта, реванш Макгрегора против Нурмагомедова будет отличным дополнением к наследию обоих спортсменов. Издание напоминает, что примерно 15 месяцев назад Нурмагомедов победил Макгрегора в четырёх раундах.
Как сообщает Business Insider, перед боем ходили слухи, что Макгрегор может подраться с Хорхе Масвидалем или с бывшим чемпионом мира по боксу в восьми категориях Мэнни Пакьяо. Дэйна Уайт заявил, что не исключает возможности боя с Масвидалем, однако считает, что реванш Макгрегора против Нурмагомедова более значителен, как для самих спортсменов, так и для всего UFC.
Кроме того, Уайт высоко отозвался о бое Макгрегора против Серроне: «Конор выглядел быстрым, сильно бил и имел план действий. Он нокаутировал настоящего «крепкого орешка», пришедшего побеждать».
Издание отмечает, что в апреле нынешнего года у Нурмагомедова уже запланирован бой против Тони Фергюсона: если он победит, Дэйна Уайт, скорее всего «даст добро» на новый бой с Макгрегором. По словам Уайта, ирландский спортсмен «одержим реваншем»
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