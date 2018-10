WSJ: американский боец замечен во «вмешательстве» в российскую политику — Москва не возражает

Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон стремится построить политическую карьеру в России, где его усилия только приветствуют, пишет The Wall Street Journal. Монсон, ранее получивший российское гражданство, уже стал депутатом городского совета Красногорска и теперь метит в Федеральное собрание.

Этим летом, когда США обвинили нескольких россиян во вмешательстве в американские президентские выборы, один американец работал над вмешательством в выборы подмосковные, пишет The Wall Street Journal.



Американец по происхождению, мастер смешанных боевых искусств Джефф Монсон попытался одержать победу на выборах в подмосковном Красногорске. В своём предвыборном ролике 47-летний боец пообещал избавить Подмосковье от мусорных свалок.



«Не мусорьте здесь! — призывает Монсон в своём видео. — Мы за чистую Московскую область!».



Почти неизвестный среди американцев, не интересующихся смешанными боями, пишет заместитель начальника московского офиса The Wall Street Journal Джейм Марсон, Монсон является «идолом помешанных на борьбе» россиян. Однако наиболее широкую известность спортсмен приобрёл в стране в связи с готовностью критиковать США и восхвалять Россию.



В настоящий момент Монсон живёт в простом многоквартирном доме в городе с населением 100 тыс. человек. Здесь он, в основном, идёт к своей основной политической цели — установить в России, или хотя бы в Красногорске, социализм; продвигает переработку отходов и открытие центра для бездомных; исполняет обязанности депутата; даёт бесплатные уроки в собственной школе боевых искусств и присматривает за трёхмесячной дочерью.



Издание замечает, что обострение отношений России и США привело к возвращению так называемых «полезных идиотов», которыми во времена холодной войны прозвали симпатизирующих Советскому Союзу граждан западных стран. Тем не менее, Монсон себя таковым не считает.



«Это больше похоже на брак. Здесь я чувствую себя дома», — признаётся Монсон, который привлёк к себе внимание президента страны ещё в 2011 году.



Тогда он получил травму в бою за титул чемпиона турнира организации Ultimate Fighting Championship против россиянина Фёдора Емельяненко. На следующий день после боя президент России позвонил Монсону и признался, что увидел в нём «русский дух», когда боец продолжил поединок с переломом ноги. С тех пор Монсон стал частым гостем в России.



Ранее в этом году мэр Красногорска Радий Хабиров позвонил бойцу, предложив ему открыть собственную спортивную школу в городе, а узнав о его политических амбициях, предложил ему стать кандидатом от Красногорска в правящей партии «Единая Россия». Монсон с супругой-россиянкой перебрался в Красногорск и получил российский паспорт. Позже он стал депутатом городского совета Красногорска.



Тем не менее, на этом политические амбиции новоиспечённого россиянина не ограничиваются, отмечает The Wall Street Journal. Монсон признаётся, что однажды хотел бы получить место в Федеральном собрании России.