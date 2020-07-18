SRF рассказал, кто сделал «нейтральную» Швейцарию лидером в сфере экспорта вооружений

Швейцария позиционирует себя как «нейтральная» страна, но в то же время лидирует в сфере экспорта вооружений, сообщает SRF. При этом до сегодняшнего дня было неизвестно, какие именно компании поставляют за рубеж военную продукцию. Теперь же журналисты вынудили власти опубликовать список этих предприятий, рассказывает швейцарский телеканал.

Швейцария — нейтральная страна и гордиться этим. Мы стараемся не вмешиваться в войны и конфликты других стран — это, можно сказать, заложено в нашем ДНК. Но при этом Швейцария принимает активное участие в экспорте военного снаряжения в другие страны. Каждый год за границу уходят тонны боеприпасов. Но до сегодняшнего дня было неизвестно, какие именно фирмы занимаются международным бизнесом по продаже военной техники. В своём исследовании еженедельная газета WOZ впервые назвала 150 предприятий, экспортирующих оружие, боеприпасы и комплектующие. И в их числе как концерны, так и малые и средние предприятия. Подробности в сюжете Бильяны Гогич.

Боевое оружие. Это реклама продукции оборонных предприятий в Швейцарии. Швейцария — один из лидеров в списке мировых экспортёров оружия: она занимает 13 место из 55. Еженедельная газета WOZ впервые назвала компании, которые работают в этой сфере. Список экспортёров, который в соответствие с решением федерального суда пришлось опубликовать Государственному секретариату по экономике SECO, насчитывает 150 названий.

ЯН ДЖИРАТ, репортёр еженедельной газеты WOZ: По сути, данные, которые теперь стали доступны, позволяют лучше понять структуру оружейного бизнеса и дают возможность её критически проанализировать.

SECO подал жалобу в федеральный суд, отказываясь публиковать имена компаний. «Истец опасается, что их публикация может навредить имиджу компаний и в результате привести к оттоку клиентов. Истец считает, что на фоне уже обнародованных статистики и цифр общественность не сильно интересует эта информация».

Против публикации названий компаний выступил и Swissmem, Швейцарская ассоциация производителей машиностроительной, электрической и металлургической промышленности. Она также представляет интересы компаний в оборонной сфере.

ЖАН-ФИЛИПП КОЛЬ, заместитель председателя правления Swissmem: Многие из наших компаний заключили соглашения о конфиденциальности со своим иностранными клиентами. Есть сейчас всю эту информацию опубликовать, конкуренты и спецслужбы смогут рассчитать объём поставок и цену. Это навредит нашим компаниям-экспортёрам и ослабит их.

Несмотря на то, что в 2017 году SECO пришлось внести в статистический отчёт об экспорте вооружений дополнительные рубрики с именами, согласованными суммами экспорта и продукцией, например, боеприпасами или танками, многие вопросы остаются открытыми. Неизвестно, действительно ли экспорт осуществлялся. Непонятно и то, кому именно поставлялась продукция: армиям, полиции или оборонным предприятиям стран-покупателей. В связи с этим Марианна Штрайф, член Национального совета от Евангелической народной партии требует ужесточения правил для экспорта вооружений.

МАРИАННЕ ШТРАЙФ-ФЕЛЛЕР, член Национального совет от Евангелической народной партии из кантона Берн: Для меня во всех вопросах важна прозрачность. Я не понимаю, почему всё это нужно утаивать. Если мы экспортируем военное снаряжение, то мы должны знать, кто его экспортирует, куда и в каком объёме.

SECO не собирается ничего менять в своей практике публикации данных. «И в будущем SECO не будет автоматически публиковать названия предприятий. Эту информацию и в дальнейшем нужно будет запрашивать в соответствие с положениями Федерального Закона «О праве на доступ к информации швейцарских органов законодательной и исполнительной власти». Также у компаний, чьи имена должны быть опубликованы, есть право запросить слушание».

В WOZ считают, что запрос на публикацию данных того стоил.

ЯН ДЖИРАТ: Данные, которые у нас удалось заполучить, показывают, что на рынке доминируют всего несколько концернов, в том числе Rheinmetall Air Defence, офис которого находится позади меня. Оборонная промышленность в Швейцарии держится на концернах, а не малых и средних предприятиях.

По-видимому, общественность должна оказать давление, чтобы оборонная промышленность поменяла свои практики ведения бизнеса.

Дата выхода в эфир 18 июля 2020 года.