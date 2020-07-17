Tysol: отношения между Россией и Турцией всё больше напоминают «тикающую бомбу»

Список проблем в отношениях между Москвой и Анкарой постоянно растёт, и в любой момент они могут привести к эскалации конфликта, пишет журналист Марек Будзиш. При этом ведущие мировые игроки, такие как Соединённые Штаты и Китай, стоят в стороне, наблюдая за игрой слабеющей России и набирающей силу Турциии, заявляет он на портале Тysol.

Мировые СМИ сообщают, что системы С-400, купленные Турцией в России и вызвавшие кризис внутри НАТО, могут быть перемещены в Ливию, а затем использованы против врагов правительства, поддерживаемого Турцией. Такой сценарий развития событий может объясняться разными причинами. Также существует версия, что это стало совместным турецко-американско-российским решением, позволяющим сохранить лицо всем в этой непростой ситуации, пишет на портале Тysol польский журналист Марек Будзиш.

В статье он объясняет, что и другие события в двусторонних отношениях между странами может и менее двусмысленны, но настолько же проблематичны. Будзиш рассказывает о том, что в связи с решением турецких властей превратить собор Святой Софии в мечеть, глава греческой диаспоры в России Иван Саавиди обратился к самому президенту Путину со специальным письмом. «Для Москвы этот вопрос довольно щепетильный. С одной стороны, мы имеем дело с реальными интересами и продолжающимися схватками с Турцией во многих областях, с которой Россия не хочет ухудшать отношения, но, с другой стороны, символическое значение шага Эрдогана трудно принять многим православным христианам», — объясняет он. Путин, который неоднократно представлял себя защитником православной церкви, оказался в неловком положении. Саавиди — тоже не кто-нибудь. Проживающий в России олигарх с греческими корнями поддержал ряд пророссийских акций на Балканах, в том числе противников вступления Македонии в НАТО. Ему нельзя просто так отказать. «Следовательно, либо с одной стороны ухудшение репутации России в глазах славян на Балканах, либо, с другой, ухудшение отношений с Турцией», — констатирует журналист.

На портале он также отмечает, что это не единственная проблема, с которой Москва столкнулась в последние дни. В качестве примера он приводит обострение напряженности на границе между Арменией и Азербайджаном, которое может иметь гораздо более серьезные последствия. Речь идет об артиллерийской перестрелке, которая началась в воскресенье и уже привела к жертвам, а также к эвакуации части гражданского населения. «В этом случае эта печальная статистика не имеет значения, равно как и вопрос «кто начал», потому что мир, вероятно, никогда не узнает об этом», — отмечает он. Основной вопрос, по мнению Будзиша, заключается в том, не превратятся ли эти столкновения в открытый военный конфликт между двумя странами. Он обращает внимание на то, что в то время, как министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу однозначно поддержал позицию Баку, обвинив во всём Армению, Москва заняла гораздо более сдержанную позицию. «Россия не хочет занимать сильную проармянскую позицию, потому что это ухудшит её отношения не только с Азербайджаном, которые в последнее время были весьма хорошими, но и с Турцией», — добавляет он.

Ко всему вышеперечисленному польский журналист предлагает добавить экономические проблемы на линии Москва-Анкара. Один из двух российских газопроводов, который поставляет топливо в Турцию «Голубой поток», после того, как он был закрыт на две недели в мае для ремонта, всё еще не возобновил свою работу. Более того, в этом году Турция сократила закупки российского газа на 70%, сделав выбор в пользу конкурентоспособного СПГ. «Россияне, похоже, сохраняют спокойствие, потому что они заключили соглашение take or pay, согласно которому, если турки не берут газ, им всё равно придется платить. Но это начинает свидетельствовать о том, что газовые отношения между двумя странами начинают напоминать тикающую бомбу. Поэтому сложно поверить в то, что Эрдоган, позиционирующий себя жестким игроком в плане защиты интересов Турции, захотел бы заплатить миллиарды за неполученный газ. Особенно во времена кризиса», — рассуждает автор.

Он уверен, что ситуация становится весьма сложной во многих, может быть, даже слишком многих областях. Он добавляет к списку Идлиб и китайско-иранскую сделку, которая может кардинально изменить баланс сил в регионе. «Ситуация становится все более и более сложной, потенциально спорные точки множатся, взрыв или эскалация могут произойти в любое время. Пространство для маневра России, похоже, сужается, хотя Турция тоже должна принимать во внимание некоторые ограничения. Большие мировые игроки, такие как Соединённые Штаты и Китай, стоят немного в стороне, наблюдая за игрой. Снижение России до роли государства, которое должно считаться с мнением Турции и тем самым поддерживать хрупкий баланс, свидетельствует об объективно уменьшающихся возможностях», — резюмирует на портале Тysol польский журналист Марек Будзиш.