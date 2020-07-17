NBC: из-за работы на «передовой» латиноамериканцы чаще заражаются коронавирусом

Под палящим солнцем Лос-Анджелеса Тереса Лопес продаёт маски на одном из перекрёстков.

ГАДИ ШВАРЦ, журналист NBC: (переводит с испанского) Она говорит, что во всех домах, где она делала уборку, ей сказали не возвращаться до тех пор, пока не завершится пандемия.

Каждый день дети умоляют её не выходить из дома. Они боятся, что она заразится. Но ей нужны деньги, чтобы прокормить свою семью.

ГАДИ ШВАРЦ: (переводит) Она говорит, что злится, когда видит человека без маски, но не хочет ничего говорить, поскольку люди сейчас очень агрессивно настроены.

Её опасения по поводу того, что она может подхватить вирус, отнюдь не безосновательны. В Лос-Анджелесе у латиноамериканцев шанс подхватить COVID-19 более чем в 2 раза выше, чем у белых жителей города. В целом по стране на латиноамериканцев, доля которых от общей численности населения составляет 19%, приходится треть всех случаев. У доктора Эфраина Таламантеса это вызывает чувство досады.

ЭФРАИН ТАЛАМАНТЕС, врач: Это тревожно.

По его словам, правительство выделяет недостаточно ресурсов на общины, состоящие из представителей нацменьшинств. Многие из этих людей не могут остаться дома даже тогда, когда количество заражений резко растёт.

ГАДИ ШВАРЦ: Эти люди находятся на передовой.

ЭФРАИН ТАЛАМАНТЕС: Да.

ГАДИ ШВАРЦ: Они занимаются крайне важными делами: работают в продуктовых магазинах, поддерживают везде чистоту.

ЭФРАИН ТАЛАМАНТЕС: Эти люди доставляют нам еду, пока мы прячемся по домам. А когда мы идём в продуктовый магазин, именно они помогают нам.

КРИСТИН УРКЕСА: Месяц назад он был совершенно здоров.

Отец Кристин Уркеса, Марк, — мексикано-американец первого поколения, который жил в Толсоне, штат Аризона. Он подхватил вирус уже после того, как было отменено распоряжение, требовавшее оставаться дома.

КРИСТИН УРКЕСА: Этого не должно было произойти с моим отцом. Он не должен был умереть в одиночестве в больнице, где лишь медсестра держала его за руку.

Теперь девушка призывает выборных чиновников сделать больше.

КРИСТИН УРКЕСА: Сделайте больше для защиты людей из цветных общин, которые находятся на передовой, сохраняя целостность нашей экономики.

Между тем люди, продающие маски, такие как Тереса, заявляют, что пора быть бдительными, как никогда.

ГАДИ ШВАРЦ: (переводит) Она говорит, что это не игра, это вирус, который вас убьёт.

Гади Шварц, NBC News, Лос-Анджелес.

Дата выхода в эфир 14 июля 2020 года.