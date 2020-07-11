RND: вернуть альянс Европы и России — историческая и геополитическая необходимость

Ещё генерал Шарль де Голль высказывал идею о том, что Европа должна быть едина от Атлантики до Урала, и автор статьи на сайте Radio Notre Dame Юбер де Бофор призывает вернуться к этой концепции. Он настаивает, что добрые отношения Европы с Россией — это не только восстановление исторической справедливости, но и экономическая и геополитическая необходимость.

Вернуть исторический альянс Европы и России, проект Европы «от Атлантики до Урала» — это геополитический императив сегодняшнего дня, уверен промышленник и сын политика времён генерала де Голля Юбер де Бофор. В своей статье для сайта Radio Notre Dame он призывает вспомнить о размерах и геополитическом значении России, которая граничит одновременно и с Европой, и с Китаем, и даже с Северной Кореей.



Де Бофор напоминает, что Россия считает себя последним оплотом православия и единственной опорой западной цивилизации, учитывая упадок Европы и США. Однако в России на огромной территории всего 150 млн населения, а ВВП меньше, чем у Франции. При этом природные ресурсы огромны, четверть газа, потребляемого в ЕС, приходит от «Газпрома». Россия способна обеспечить свои потребности в сельскохозяйственной сфере, благодаря большому количеству полезной площади, а лесов в России 20% от всех мировых запасов.



Проблемы есть с промышленным сектором: в советское время это была сила, но с механикой работы в рыночной экономике он не справился. Скорость приватизации промышленности в своё время нарушила равновесие в российской экономике.



Так что потенциал у России огромен, отмечает автор статьи, и Европа должна поспешить, пока Россия пытается справиться с двумя искусственными проблемами: Крымом и Сирией. При этом автор статьи напоминает о знаменитой фотографии, сделанной в Ялте в феврале 1945 года, где сидят рядом Черчилль, Рузвельт и Сталин. На тех переговорах они как союзники договаривались о ведении войны против нацистов и об устройстве послевоенного мира. Так что для Сталина Ялта была символом России, пишет автор статьи.



Что до Сирии, то там сейчас открылась с большой шумихой международная ярмарка. Она ежегодная, но из-за гражданской войны не проводилась с 2011-го по 2017 год. На этот раз туда съехались 1,7 тыс. предпринимателей из 38 стран мира. Продлится она до 6 сентября.



Таким образом Дамаск хочет показать, что восстанавливается. Но страна всё ещё живёт под санкциями США и Европейского союза. Однако Башар Асад, как пишет автор статьи, мечтает, чтобы его страна была современной и демократичной.



«В заключение, мы должны возобновить отношения с Москвой, поэтому что это будет означать одновременно и восстановление истории, и признание экономической и геополитической необходимости», — пишет автор статьи на сайте Radio Notre Dame.