Das Erste: новый закон о демонстрациях греки встретили протестами

Новый закон о демонстрациях, принятый властями Греции, вызвал протесты в центре Афин, сообщает Das Erste. Тысячи людей вышли на улицы столицы. Некоторые из них бросали в полицию бутылки с зажигательной смесью и зажигательные бомбы. В ответ полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, рассказывает немецкий телеканал.
Тысячи людей вышли на улицы в центре Афин в знак протеста против нового закона о демонстрациях, сообщает Das Erste. При этом сторонники движения автономизма и радикалы из так называемого «Чёрного блока» устроили беспорядки.
Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы остановить протестующих, которые бросали бутылки с зажигательной смесью и другие предметы. Небольшая группа людей в масках использовали против сотрудников правопорядка зажигательные бомбы. Девятерых из них задержали. К участию в демонстрациях призвали профсоюзы Коммунистической партии и левого политического объединения СИРИЗА, председателем которого является бывший премьер-министр страны Алексис Ципрас.
Согласно новому закону, для проведения демонстрации необходимо сначала подать заявку. При этом государственная прокуратура вправе её отклонить, если существует угроза возникновения беспорядков. К тому же организаторы мероприятия обязаны принять все необходимы меры для того, чтобы акция прошла спокойно и мирно. В случае, если это не удастся сделать, их можно будет привлечь за это к ответственности.
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