Das Erste: новый закон о демонстрациях греки встретили протестами

03:00 Голикова рассказала о ходе разработки вакцины от коронавируса Вице-премьер России России Татьяна Голикова сообщила, что работа по созданию вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 ведётся в соответствии с графиком.

03:00 Агуэро не поможет «Манчестер Сити» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ с «Реалом» Нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Серхио Агуэро не поможет своей команде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

03:00 Лукашенко назвал себя ярым сторонником электромобилей Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал себя ярым сторонником электромобилей и заявил, что за электротранспортом будущее.

03:00 Тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на остаток сезона РПЛ Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско на три матча.

03:00 Ганус заявил, что московская лаборатория заработает в лучшем случае через 8 лет Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал, когда московская антидопинговая лаборатория может возобновить свою работу.

03:00 В кабмине назвали условия для въезда в Россию в период пандемии Иностранные граждане для въезда в Россию должны будут предоставлять справку об отсутствии коронавирусной инфекции COVID-19, полученную не менее чем за три дня до даты прибытия.

03:00 Минюст России оценил планы Нидерландов подать в ЕСПЧ иск из-за MH17 Минюст готов отстаивать позицию России в случае подачи Нидерландами иска к российской стороне в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.

03:00 Посол Китая вызван в МИД Германии в связи с ситуацией вокруг Гонконга Китайского посла вызвали в МИД Германии в связи с ситуацией вокруг Гонконга.

03:00 Ферстаппен стал лучшим во второй практике Гран-при Штирии, Квят — 12-й Голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен показал лучшее время во второй сессии свободных заездов второго этапа «Формулы-1» — Гран-при Штирии.

03:00 Украина и Турция могут заключить договор о военном сотрудничестве Украина и Турция договорились проработать возможность заключения межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере обороны. Об этом говорится в сообщении офиса президента Украины.

03:00 Глава РУСАДА сообщил о количестве допинговых дел, по которым ведутся расследования Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил, сколько дел о нарушении антидопинговых правил сейчас расследует организация.

03:00 Бюджет РУСАДА сократился на 10% из-за пандемии Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил о 10%-ном уменьшении бюджета организации из-за пандемии коронавирусной инфекции.

03:00 Велогонка «Пять колец Москвы» 2020 года отменена Международная велогонка «Пять колец Москвы» не состоится в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции.

03:00 Голикова назвала критерии для возобновления международных перелётов Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что оперативный штаб на протяжении двух недель активно обсуждает вопрос возобновления авиасообщения с другими странами. По её словам, эпидемиологи проработали три возможных критерия для возобновления авиасообщения.

03:00 Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 11 августа Правительство Финляндии продлило закрытие границы с Россией до 11 августа 2020 года.

03:00 Голикова предложила дату снятия ограничений на международные полёты Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что снятие ограничений на международное авиасообщение может начаться 15 июля.

03:00 Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае Коронавирусная инфекция в мае стала главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Росстата Павел Малков.

03:00 На Украине рассказали о тратах на «стену» с Россией в 2020 году Украинские власти с начала 2020 года потратили $3,6 млн в рамках проекта по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на границе с Россией.

03:00 Проект RT #СтраницыПобеды получил восемь наград на двух международных фестивалях Проект RT #СтраницыПобеды получил восемь наград на двух международных рекламных и креативных фестивалях.

03:00 Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора Святой Софии на мечеть. Об этом он сообщил в своём Twitter.

03:00 Ян и Алдо уложились в вес перед поединком за титул чемпиона UFC Российский боец Пётр Ян и бразилец Жозе Алдо прошли процедуру взвешивания перед боем за титул чемпиона в легчайшем весе на турнире UFC 251.

03:00 Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста фигурантам дела Фургала Басманный суд Москвы на следующей неделе рассмотрит ходатайства следствия касательно продления ареста четырём фигурантам дела губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

03:00 В Москве предсказали всплески аллергии до конца августа Всплески аллергии у жителей Москвы могут проявляться до конца августа из-за позднего пика цветения растений.

03:00 Матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА перенесён Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) объявила о переносе двух матчей 29-го тура.

03:00 Глава МИД Чехии заявил о стремлении к стабилизации отношений с Россией Чехия стремится к урегулированию отношений с Россией, заявил глава чешского МИД Томаш Петржичек.

03:00 Дацюк подписал новый контракт с «Автомобилистом» Олимпийский чемпион 2018 года в составе сборной России по хоккею Павел Дацюк подписал новый контракт с екатеринбургским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист».

03:00 В РПЦ оценили решение Турции по статусу собора Святой Софии В Русской православной церкви выразили сожаление в связи с тем, что обеспокоенность поместных православных церквей касательно смены статуса собора Святой Софии в Стамбуле не была услышана турецкими властями.

03:00 Перес стал лучшим в первой практике Гран-при Штирии, Квят — 11-й Мексиканский пилот Racing Point Серхио Перес показал лучшее время в первой сессии свободных заездов второго этапа «Формулы-1» — Гран-при Штирии.

03:00 Козак оценил заявление Киева о неактуальности Минских соглашений Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Москва ждёт от Киева официальных данных о дальнейшем участии Украины в Минских соглашениях.

03:00 Адвокат рассказал о возбуждении новых дел против Порошенко Против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбуждено ещё четыре уголовных дела по заявлению бизнесмена, бывшего совладельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил адвокат Порошенко Игорь Головань.

03:00 СМИ: Переход Нестерова в клуб НХЛ «Лос-Анджелес» может сорваться Российский защитник Никита Нестеров, вероятно, не сможет продолжить карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз».

03:00 Пять человек спасены из горящей квартиры в Москве Пять человек спасли из горящей квартиры в жилом доме на юго-западе Москвы.

03:00 Определились четвертьфинальные пары в Лиге Европы УЕФА В штаб-квартире Союза европейского футбольного союза (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы.

03:00 Госсовет Турции разрешил сменить статус собора Святой Софии Госсовет Турции (высший административный суд) аннулировал решение 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей, передаёт телеканал NTV.

03:00 Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17 Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17. Об этом заявили в пресс-службе правительства страны.

03:00 В Москве рассказали об итогах тестирования на антитела к коронавирусу В Москве в ходе очередного этапа исследования популяционного иммунитета к коронавирусу у 21,7% горожан были выявлены антитела к COVID-19.

03:00 Журналисты признали российского хоккеиста Проворова лучшим защитником «Филадельфии» Россиянин Иван Проворов признан лучшим защитником клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» в минувшем регулярном чемпионате по версии журналистов.

03:00 Титов рассказал о подготовке трассы в Сочи для проведения Гран-при России Генеральный директор промоутерской компании АНО «Росгонки», занимавшейся организацией этапа «Формулы-1» в Сочи, Алексей Титов рассказал о подготовке трассы для проведения Гран-при России.

03:00 Собянин рассказал о формировании у москвичей иммунитета к коронавирусу Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 у жителей Москвы позволяет уверенно выходить из ограничений. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

03:00 Депутата парламента Ингушетии заподозрили в хищении 17 млн рублей Депутат Народного собрания Ингушетии Якуб Белхороев задержан по подозрению в хищении 17 млн рублей из регионального отделения Фонда социального страхования. Об этом сообщает пресс-служба СК.

03:00 Промоутер Гран-при России рассказал, как утвердили проведение этапа «Формулы-1» в Сочи Генеральный директор промоутерской компании АНО «Росгонки», занимавшейся организацией этапа «Формулы-1» в Сочи, Алексей Титов рассказал, как проходили переговоры по поводу утверждения Гран-при России.

03:00 Собянин оценил возможность второй волны коронавируса в Москве Никакой второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве в ближайшее время не ожидается. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

03:00 Игрок клуба ВХЛ «Южный Урал» Крутий умер в возрасте 23 лет Нападающий орского клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Южный Урал» Павел Крутий скончался в возрасте 23 лет.

03:00 Тренер «Знамени Труда» рассказал, как спас вратаря, в которого попала молния Детский тренер футбольной школы «Знамя Труда» Антон Басов, оказавший первую помощь вратарю Ивану Заборовскому, в которого попала молния во время тренировки, рассказал о своих действиях во время инциденте.

03:00 В Самарской области в ДТП погибли четыре человека В Самарской области в результате ДТП погибли четыре человека. Причины аварии устанавливаются.

03:00 Защита обжалует арест Фургала Защита обжалует решение Басманного суда Москвы о заключении под стражу сроком на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в убийствах в 2004 и 2005 годах. Об этом сообщил адвокат главы региона Борис Кожемякин.

03:00 Эксперт рассказала, каким должно быть правильное питание Старший научный сотрудник лаборатории питания здорового и больного ребёнка НМИЦ здоровья детей Минздрава России Елена Рославцева рассказала, каким должно быть правильное питание.

03:00 Эксперты дали рекомендации по получению нового жилья от государства Эксперты дали рекомендации по получению нового жилья от государства, если квартира в собственности уже есть.

03:00 В Роскачестве рассказали о полезных ингредиентах хлеба Специалисты Роскачества рассказали о полезных ингредиентах хлеба.