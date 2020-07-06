New York Times: в атаке на иранский ядерный объект обвинили Израиль

За пожаром на главном иранском объекте по обогащению урана в Натанзе стоят израильские спецслужбы, пишет The New York Times со ссылкой на свои источники. Официальные представители Тегерана пока не подтверждают эту версию, но признают, что инцидент нанёс значительный ущерб его ядерной программе, отмечает издание.

Израиль устроил диверсию на главном иранском объекте по обогащению урана в Натанзе с помощью мощного взрывного устройства. Об этом The New York Times сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Изначально официальные представители Тегерана сообщали о пожаре, который привёл к незначительному разрушению. Но накануне они признали, что ущерб от инцидента был настолько серьёзным, что им придётся отсрочить реализацию ядерной программы на несколько месяцев, отмечает издание.

Информацию о подложенной израильскими спецслужбами бомбе The New York Times предоставил анонимный представитель разведки одной из стран Ближнего Востока. Источник в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) подтвердил, что эта версия рассматривается иранскими властями в качестве основной. Они не знают, как и когда именно взрывное устройство попало на закрытый объект, но эта атака явно демонстрирует брешь в его безопасности.

Издание признаёт, что не может подтвердить полученные им данные. Но, как известно, в прошлом Израиль уже устраивал кибератаки на ядерные объекты Ирана, а в 2018 году похитил полтонны секретных документов, связанных с программой.

Представители Израиля не дали чётких комментариев о своей возможной причастности к случившемуся. В то же время они напомнили об «опасности», которую будет представлять Иран, если получит ядерное оружие.

Официальные лица Исламской республики объявили, что им известны причины инцидента в Натанзе. Но пока, по их словам, они предпочитают не раскрывать информацию.

Между тем, если версия с диверсией подтвердится, то положение Ирана станет ещё уязвимее.

Ведь стране уже приходится иметь дело с «удушающими» американскими санкциями и опустошительной пандемией COVID-19, обращает внимание издание.

При этом Тегеран становится всё более изолированным на международной арене. Даже те страны, что выступали против санкций администрации Трампа, начали обвинять Иран в утаивании ядерной активности, заключает The New York Times.