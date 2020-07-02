Немецкий политик: праворадикалы в рядах солдат — не повод смотреть на бундесвер косо

Немецкая служба военной контрразведки отмечает небывалый рост праворадикальных настроений в бундесвере, сообщает Bild. Но экс-министр иностранных дел Зигмар Габриэль убеждён, что это не повод для беспокойства, ведь немецкая армия — это «история торжества демократии». Член ХДС Вольфганг Босбах также не видит причин смотреть на немецкую армию косо, ведь на самом деле экстремистов там очень мало.

По информации службы военной контрразведки, правый экстремизм в бундесвере растёт. Чем это вызвано, господин Габриэль?

ЗИГМАР ГАБРИЭЛЬ, экс-министр иностранных дел Германии: Во-первых, возможно, что униформа и оружие некоторым образом привлекают правых радикалов. И всё же я бы с осторожностью ставил под подозрение весь бундесвер. Я прочёл, что под подозрение попала тысяча военнослужащих бундесвера, а также резервистов. Если сравнить с общим числом солдат и резервистов, то процент таких людей гораздо ниже, чем во всём населении страны.

Я служил солдатом в бундесвере. Там были люди, которые озвучивали праворадикальные лозунги. Но на учебных занятиях по праву и политике с такими военнослужащими вели активную идеологическую работу. Так что я считаю, что в общем и целом бундесвер — это история торжества демократии. Это первая армия на немецкой земле, действующая в полном соответствии с демократической конституцией. И гражданин страны в униформе, который раньше был идеальным образом, теперь стал реальностью.

Теперь же нужно расследовать те случаи, о которых стало известно. Если есть сомнения, этих людей нужно убрать из бундесвера и убедиться в том, что у них не будет доступа к оружию и они не смогут вести агитацию. Но, по моему мнению, угроза того, что бундесвер станет праворадикальной организацией, очень мала. Бундесвер — это немецкая история торжества демократии.

Однако служба военной контрразведки говорит, что проблема роста праворадикальных настроений достигла нового масштаба. Как вы оцениваете ситуацию, господин Босбах?

ВОЛЬФГАН БОСБАХ, член Христианско-демократического союза: Я хочу ещё раз обратить внимание на пропорции. В нашем бундесвере служат приблизительно 180 000 солдат. Всего было обнаружено 600 случаев. Это слишком много, но недостаточно для того, чтобы говорить о структурной проблеме и тем более ставить всех под подозрение.





Меня лично интересует, эти люди пришли в бундесвер уже с такой позицией, мировоззрением и политическими убеждениями или они приобрели их и стали политическими экстремистами в бундесвере. Стоило бы задуматься о проведении расследования. Но это не причина смотреть на бундесвер косо.

Дата выхода в эфир 30 июля 2020 года.