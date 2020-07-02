FAZ: Макрон старается понравиться Путину, чтобы остановить сближение Москвы и Пекина

После просмотра кадров видеоконференции между Макроном и Путиным складывается впечатление, что российского и французского президентов связывает крепкая дружба. Как пишет Frankfurter Allgemeine, такое общение с Путиным можно объяснить стратегией Макрона по предотвращению тревожного для него сближения между Москвой и Пекином.

В социальных сетях появилась видеозапись первых пятнадцати минут беседы Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным. Как пишет Frankfurter Allgemeine, при просмотре данного видео сложилось впечатление, что российского и французского президентов связывает крепкая дружба.

В показанном фрагменте беседы Макрон не упомянул ни отсутствие прогресса в мирном урегулировании войны на Украине, ни озабоченность в связи с нарушениями прав человека в России, ни кибератаки. Макрон также не дал понять, подверг ли он критическому анализу отношения с Россией после встречи в верхах с Путиным в летней резиденции французского президента в Брегансоне в августе прошлого года.

«Вместо этого он вёл себя подчёркнуто доверительно и сообщил о готовности приехать с ответным визитом к Путину в Москву. Кадры показывают французского президента, изо всех сил старающегося заслужить расположение Путина», — пишет автор статьи.

Желание Макрона вести с Россией диалог о мерах доверия и безопасности вызвало недоумение у его европейских партнёров, потому что поведение Макрона было воспринято как нарушение солидарности стран — членов ЕС. Макрон стал единственным европейским лидером, позитивно отреагировавшим на российское предложение о моратории на ядерные ракеты средней дальности и заявившим о готовности к переговорам. В коммюнике Елисейского дворца не упоминается, согласовал ли Макрон свою позицию перед беседой с партнёрами по ЕС, однако он намеренно не стал придерживаться позиции канцлера Меркель, которая призвала к «критически-конструктивному диалогу» с Россией.

По мнению автора материала, такое общение с Путиным можно объяснить стратегией Макрона по предотвращению тревожного для него сближения между Москвой и Пекином. Кроме того, не исключено, что за попыткой сближения может стоять и озабоченность по поводу дальнейшего уменьшения влияния Франции в Ливии и Сирии.