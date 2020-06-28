Guardian: белые актёры перестанут озвучивать темнокожих персонажей «Симпсонов»

03:00
В Москве 28 июня ожидается до +28 °С
В Москве в субботу, 28 июня, ожидается до +28 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
03:00
Стрелявший в Калифорнии ранен и задержан
Человек, который стрелял по людям в распределительном пункте Walmart в Калифорнии был ранен и доставлен в госпиталь.
03:00
В России прошли испытания применения «роя» истребителей
Россия провела эксперимент по применению «роя» истребителей Су-35 под управлением истребителя Су-57.
03:00
Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике достигло 212 802
Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Мексике за последние сутки возросло на 4410 и достигло 212 802.
03:00
Бразилия и Британия намерены сотрудничать по вакцине от коронавируса
Минздрав Бразилии договорился с британской стороной о сотрудничестве по вопросу создания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
СМИ: Два человека погибли в результате стрельбы в Калифорнии
По крайней мере два человека погибли в результате стрельбы в распределительном центре компании Walmart в Калифорнии.
03:00
СМИ: Учёные обнаружили у поражённых коронавирусом клеток «шупальца»
Учёные установили, что коронавирус может заставлять поражённые им клетки создавать отростки для заражения большего числа клеток организма.
03:00
За сутки в КНР выявлено 17 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в Китае было выявлено 17 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 14 в Пекине.
03:00
Премьер Украины призвал местные власти ограничить работу ночных клубов
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал местные власти ограничить работу ночных клубов из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
ВМФ России получит АПЛ «Казань» в декабре 2020 года
Военно-морской флот России получит головную атомную подлодку (АПЛ) модернизированного проекта 885М «Казань» в декабре 2020 года.
03:00
Помпео высказался о политике КНР в Южно-Китайском море
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что отношение Китая к Южно-Китайскому морю как к своей «морской империи» недопустимо.
03:00
Режим ограничений в Коми продлён до 14 июля
Правительство республики Коми приняло решение о продлении режима ограничений в регионе до 14 июля.
03:00
Число случаев заболевания коронавирусом в США превысило 2,5 млн
Общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в США превысило 2,5 млн, следует из данных на сайте университета Джонса Хопкинса.
03:00
СМИ: Неизвестные в Ингушетии обстреляли машину
Неизвестные обстреляли машину в Назрановском районе Ингушетии, в результате инцидента два человека получили ранения.
03:00
В России за сутки после коронавируса выздоровели 100 военнослужащих
Минобороны России опубликовал информационный бюллетень, в котором сообщается, что за прошедшие сутки в стране после коронавируса выздоровели 100 военных.
03:00
Российская туристическая отрасль может восстановиться к весне 2021 года
Туристическая отрасль России может восстановиться от последствий пандемии коронавируса к весне 2021 года.
03:00
Трампу не докладывали о якобы сговоре России с Талибаном
Ни президенту США Дональду Трампу, ни его вице-президенту Майку Пенсу не докладывали о том, что Россия якобы предлагала бойцам Талибана* «охотиться» за американскими военными в Афганистане.
03:00
Непомнящий назвал фаворита матча ЦСКА — «Спартак»
Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий считает, что «Спартак» будет фаворитом в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
03:00
В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
03:00
Карпин: футболистам «Ростова» памятник надо поставить
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после домашнего матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Арсеналом» (2:1) рассказал, как его команда готовилась к поединку.
03:00
Бывшая фигуристка Попова рассказала, чем пожертвовала ради спортивной карьеры
Бывшая российская фигуристка Бетина Попова считает, что во время активных выступлений была слишком сильно зациклена на спорте.
03:00
Открытое горение в ангаре в Подольске ликвидировано
Открытое горение в производственно-складском ангаре в подмосковном Подольске было ликвидировано.
03:00
«Атлетико» обыграл «Алавес» в 32-м туре Примеры
В матче 32-го тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» одержал победу над «Алавесом».
03:00
«Лацио» обыграл «Фиорентину» в матче Серии А
В рамках 28-го тура Серии А римский «Лацио» одержал победу над «Фиорентиной».
03:00
Три человека погибли в результате ДТП в Латвии
В результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Латвии погибли один взрослый и двое детей.
03:00
Маррей предложил изменить рейтинговую систему ATP
Экс первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей предложил пересмотреть рейтинговую систему Aссоциации теннисистов-профессионалов (АTP) в текущем сезоне, так как не все игроки по объективным причинам смогут защитить свои прошлогодние очки.
03:00
Пожар в ангаре в Подольске локализован
Пожар в производственно-складском ангаре в Подольске Московской области был локализован на площади 3 тыс. кв. м.
03:00
Мостовой: надеюсь, это не последний гол Смолова в Испании
Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал гол российского форварда команды Фёдора Смолова в ворота «Барселоны» (2:2).
03:00
Сетьен считает несправедливой ничью с «Сельтой»
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен подвёл итог матча 32-го тура Примеры с «Сельтой» (2:2).
03:00
В ВОЗ назвали количество разрабатываемых вакцин от коронавируса
Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан рассказала, сколько в настоящий момент в мире разрабатывается вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Непомнящий вышел в полуфинал шахматного онлайн-турнира Chessable Masters
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий стал полуфиналистом онлайн-турнира по быстрым шахматам Chessable Masters.
03:00
Ещё 24 пациента с коронавирусом скончались в Москве
Ещё 24 пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 скончались в Москве.
03:00
Ефремов сделал политическое заявление
Актёр Михаил Ефремов сделал политическое заявление через своего адвоката Эльмана Пашаева.
03:00
Марий Эл перешла на второй этап смягчения карантинных ограничений
Республика Марий Эл перешла на второй этап снятия ограничений по коронавирусу.
03:00
Форвард «Арсенала» Луценко установил рекорд РПЛ по голам головой за один сезон
Форвард тульского «Арсенала» Евгений Луценко установил новый рекорд для чемпионатов России по футболу.
03:00
В Тамбовской области пассажирский поезд сбил ребёнка
В Тамбовской области пассажирский поезд сбил девочку. Несовершеннолетняя 2005 года рождения погибла в результате происшествия.
03:00
Гвоздик: Бетербиев не дал бы мне реванш
Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Александр Гвоздик назвал одной из причин завершения карьеры незаинтересованность нынешнего обладателя титула Артура Бетербиева в матче-реванше.
03:00
В Подольске произошёл пожар в ангаре
В подмосковном Подольске произошло возгорание в производственно-складском ангаре.
03:00
Источник назвал возможную дату проведения Гран-при «Формулы-1» во Вьетнаме
Планы о проведении Гран-при Вьетнама в 2020 году могут быть объявлены «Формулой-1» в ближайшее время,
03:00
Овечкин приступил к тренировкам на льду
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приступил к занятиям на льду в рамках подготовки к возобновлению сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03:00
В мэрии Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования
Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко заявил о попытке атаки на систему онлайн-голосования по Конституции.
03:00
На Украине заявили о стабилизации рынка труда в стране
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о стабилизации рынка труда в стране.
03:00
Новиков рассказал о самочувствии футболистов «Динамо», заболевших коронавирусом
Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков рассказал о состоянии футболистов команды, которые заразились коронавирусом.
03:00
«Манчестер Юнайтед» в дополнительрое время обыграл «Норвич» в Кубке Англии
«Манчестер Юнайтед» в дополнительное время одержал победу в игре с «Норвич Сити» и вышел в полуфинал Кубка Англии по футболу.
03:00
В штате Миссисипи могут поменять флаг из-за символики Конфедерации
В американском штате Миссисипи могут поменять флаг из-за присутствующей на нём символики Конфедерации южных штатов.
03:00
«Ростов» обыграл «Арсенал» в матче 24-го тура РПЛ
В рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» на своём поле победил тульский «Арсенал».
03:00
За сутки в Турции выявили более 1300 больных коронавирусом
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили более 1300 больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Более 150 человек тушат пожар на территории военного полигона в Ленобласти
В Выборгском районе Ленинградской области 154 человека и 32 единицы техники, включая вертолёт, тушат возгорание на территории военного полигона.
03:00
Фьюри считает, что Уайту стоит беспокоиться перед боем с Поветкиным
Чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Тайсон Фьюри обратился к своему соотечественнику Диллиану Уайту, которому предстоит поединок с россиянином Александром Поветкиным.
03:00
Овчинников заявил, что подготовка ЦСКА к матчу с «Динамо» велась без консультаций с Гончаренко
Старший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников сообщил, что главный тренер команды Виктор Гончаренко не помогал ему в подготовке к матчу 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» (0:0).