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Daily Mail: Мадонна назвала Трампа нацистом и социопатом

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Американскую певицу Мадонну возмутило признание президента Дональда Трампа о том, что он призвал своих подчинённых не спешить с проведением тестов на коронавирус в США. В сети Instagram она не замедлила резко высказаться по этому поводу, пишет Daily Mail.
Daily Mail: Мадонна назвала Трампа нацистом и социопатом
Reuters
Мадонна раскритиковала Дональда Трампа в посте, опубликованном на её странице в Instagram, пишет Daily Mail. Она назвала американского президента «нацистом» и «социопатом».
 
Такая резкость вызвана предыдущими высказываниями Трампа на выступлении, где он признался, что сказал своим подчинённым помедлить с тестированием на COVID-19 в США. Как написала Мадонна, Трамп сказал помедлить с тестированием, потому что те цифры, которые они получали, были настолько высокими, что они не могли с ними справиться.
 
В своём посте Мадонна разместила видео с заявлениями Трампа, где он резко критикует «левых радикалов», которые сносят памятники историческим личностям. Так, в Портланде они обернули памятник Джорджу Вашингтону в американский флаг и подожгли его. Поэтому Трамп предложил принять закон, по которому за сжигание американского флага можно попасть в тюрьму на год.
 
Это возмутило Мадонну, которая написала, что при этом, когда полицейский убивает афроамериканца безо всякой причины, его за это не наказывают, что несправедливо. К тому же и сам Джордж Вашингтон держал рабов, по её словам, так что для неё Джо Байден лучше Трампа, который поддерживает идеи о превосходстве белой расы.
 
Советник Трампа по торговле заявил, что он шутил по поводу того, что сказал помедлить с тестами. Однако сам президент сказал, что говорил тогда всерьёз, пишет Daily Mail. 
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Daily Mail Великобритания Европа
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